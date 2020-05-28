Утром четверга будут преобладать продажи акций - Промсвязьбанк

Учитывая сложившийся внешний фон, в начале торгов четверга Промсвязьбанк ждет преобладания продаж в российских акциях, чему поспособствует динамика рынка энергоносителей.

"Однако ситуация на внешних фондовых рынках сдержит снижение наших акций, в результате чего индекс Мосбиржи в первые часы сохранит позиции в районе 2720-2760 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешнего фона, наш рынок может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2700 пунктов", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.