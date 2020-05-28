Открытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2720-2760 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 2720-2760 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5-0,7%, в диапазоне 2720-2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. После открытия с умеренным отклонением мы можем увидеть переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с перенесенной на четверг публикацией еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:00 мск). Кроме того, отмечает В. Манжос, в США сегодня выйдет большой блок важных статистических показателей. Он будет включать в себя апрельские данные по продажам товаров длительного пользования и еженедельную статистику по первичным заявкам на пособия по безработице (15:30 мск).