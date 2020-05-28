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Главная / Мнения аналитиков / Утренний рост акций вновь может смениться продажами - "Алор Брокер"
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28 мая 2020 года 09:27
Утренний рост акций вновь может смениться продажами - "Алор Брокер"
Утренний рост акций вновь может смениться продажами, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Российский рынок акций в среду опять не удержал утренние успехи, закрывшись почти полупроцентным снижением. Справедливости ради, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, стоит отметить, что на момент нашего закрытия американские индексы нарисовали локальным минимум, а потом резко пошли вверх. "Американские фьючерсы в четверг утром слабо подрастают, так что открытие наших торгов ожидается с почти процентным "гэпом" вверх. Однако нет никаких гарантий, что индекс Мосбиржи не повторит динамику многих предыдущих дней: позитивное открытие и сползание вниз в течение торгового дня. Фундаментально наш рынок очень слаб", - пишет специалист в комментарии компании.
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28 мая 2020 года 17:55
Возможен рост спроса на акции EM со стороны глобальных инвесторов в ближайшие недели - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли... читать дальше
.28 мая 2020 года 17:16
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 47 руб. и потенциалом 16% в перспективе года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Квартальный отчет по МСФО раскрыл рост прибыли акционеров на 23%, до 1,6 млрд руб.,... читать дальше
.28 мая 2020 года 16:50
Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "ADX недельного графика при этом сигнализирует ослабление нисходящего тренда и неплохие шансы бумаг... читать дальше
.28 мая 2020 года 16:20
Реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, и курс может вернуться в диапазон 71-72 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль вернулся к укреплению в отличие от "коллег по сырьевому цеху", констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей... читать дальше
.28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с... читать дальше
.28 мая 2020 года 15:40
Москва. 28 мая. Доллар несколько ускорил снижение, евро развернулся вниз и умеренно дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль перешел к укреплению к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.28 мая 2020 года 15:14
Ухудшение финансового положения заемщиков по-прежнему не заметно для банковского сектора РФ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что, по данным обзора банковского сектора ЦБ, в апреле российские банки показали заметный спад балансовой прибыли до... читать дальше
.28 мая 2020 года 14:53
Фондовые площадки в четверг растут, несмотря на отсутствие принципиально новых драйверов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азия, за исключением Гонконга, закрыла торговую сессию в плюсе до 2% и выше. Европейские индексы прибавляют в пределах 1%, фьючерсы... читать дальше
.28 мая 2020 года 14:31
Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед ЦБ - Райффайзенбанк
Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед регулятором, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Позиция банков в ОФЗ (рублевые госбумаги), свободная от залога, выросла на 353 млрд руб., при этом объем долговых ценных бумаг, переданных... читать дальше
.28 мая 2020 года 14:11
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:58
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:31
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла 85 рублей за... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:12
Котировки нефти могут завершить неделю на уровнях ниже текущих, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Опасения новых разногласий между членами ОПЕК+ в последние дни оказывают давление на котировки. "Давление на нефтяные котировки сохраняется второй день подряд, - отмечают аналитики банка. -... читать дальше
.28 мая 2020 года 12:46
Специалисты РФПИ считают, что на фоне неоднозначных краткосрочных перспектив внешних рынков возможно отсутствие явного тренда в динамике рубля, но при достаточно заметной волатильности, говорится в комментарии. "Завершение налогового периода может сократить необходимость активного присутствия... читать дальше
.28 мая 2020 года 12:30
Рубль сохраняет относительную устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки $34/bbl - "Нордеа банк"
Рубль сохраняет относительную устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки $34/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". По мнению экспертов банка, сохранение действия сокращений добычи на 9,7 млн. бар. в сутки после июня вполне может стать источником поддержки для нефтяного рынка... читать дальше
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