Утренний рост акций вновь может смениться продажами - "Алор Брокер"

Утренний рост акций вновь может смениться продажами, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Российский рынок акций в среду опять не удержал утренние успехи, закрывшись почти полупроцентным снижением. Справедливости ради, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, стоит отметить, что на момент нашего закрытия американские индексы нарисовали локальным минимум, а потом резко пошли вверх.

"Американские фьючерсы в четверг утром слабо подрастают, так что открытие наших торгов ожидается с почти процентным "гэпом" вверх. Однако нет никаких гарантий, что индекс Мосбиржи не повторит динамику многих предыдущих дней: позитивное открытие и сползание вниз в течение торгового дня. Фундаментально наш рынок очень слаб", - пишет специалист в комментарии компании.