Вероятен разворот пары доллар/рубль вверх и ее движение в район 75 - "Алор Брокер"

Российская валюта в среду вновь не смогла преодолеть отметку 70,8 рублей за доллар, которая открыла бы дорогу на штурм "круглой" отметки 70. Это явное свидетельство слабости рублевых "быков", говорится в комментарии "Алор Брокер".

"В отсутствии каких-либо поводов для укрепления рубля ждем разворота пары доллар/рубль вверх и ее неспешного движения в район 75. Кроме слабости отечественной экономики, рублю пора бы начать слабеть в ожидании резкого снижения ставки ЦБ", - указывает аналитик компании Алексей Антонов.