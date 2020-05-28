Краткосрочно диапазон $34-37 за баррель Brent выглядит справедливым - БКС

Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, краткосрочно диапазон $34-37 за баррель выглядит справедливым, говорится в комментарии "БКС Брокер". В среднесрочной перспективе фундаментальные и технические факторы располагают к укреплению. "Восстановление спроса и сокращение добычи будут поддерживать нефтяные цены. На дневном графике Brent сторонники технического анализа могут разглядеть подобие фигуры "двойное дно", которая часто предвещает разворот в сторону роста и формирование восходящего тренда. На быстрый рост, однако, рассчитывать не приходится. Фьючерсы с поставкой через год до сих пор торгуются чуть выше $40 за баррель, отражая актуальные прогнозы участников рынка", - отмечает эксперт компании Игорь Галактионов.