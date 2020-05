Американский фондовый рынок заметно повысился по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг. Нефть активно дешевеет на торгах в четверг.

Американский фондовый рынок заметно повысился по итогам торгов в среду, продолжив рост предыдущего дня, на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления экономической активности и надежд на принятие властями новых мер стимулирования для поддержки восстановления.

Индекс Dow Jones Industrial Average впервые с начала марта превысил отметку в 25000 пунктов благодаря росту акций таких компаний, как American Express, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые подорожали более чем на 5%. Между тем S&P 500 впервые почти за три месяца преодолел отметку в 3000 пунктов.

Ралли на рынке акций, наблюдающееся в последние дни, "свидетельствует о том, что инвесторы испытывают оптимизм по поводу перезапуска экономики и разработки вакцины от коронавируса", сказала в эфире Bloomberg TV Катерина Симонетти, старший портфельный менеджер в подразделении UBS по управлению частным капиталом UBS.

Все 50 штатов США открыли свои экономики в той или ной степени. В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью Bloomberg TV, что худшие последствия коронавирусной инфекции COVID-19 для экономики США, возможно, уже позади, однако впереди по-прежнему сложные дни, поскольку серьезная неопределенность сохраняется.

Несмотря на серьезные проблемы, связанные с ограничениями, которые были введены в Штатах с целью сдерживания распространения коронавируса, Уильямс видит возможность для быстрого восстановления экономики. Он надеется, что ситуация начнет улучшаться в ближайшие месяцы, и рассчитывает увидеть "действительно мощное восстановление во второй половине текущего года".

По словам Уильямса, Федеральная резервная система (ФРС) готова использовать все доступные ей инструменты для поддержки американской экономики. Он также отметил важность стимулирующих программ, принимаемых властями США.

Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Тем временем трейдеры продолжают следить за растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР. "Сегодня я сообщил в Конгресс, что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - написал он в Twitter.

В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Акции авиаперевозчиков и компаний, связанных с сектором туризма, которые продемонстрировали существенный подъем во вторник, в среду продолжили расти. Цена бумаг Carnival Corp. (SPB: CCL) подскочила на 5,9%. Бумаги United Airlines Holdings Inc. прибавили 3,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - 2,6%.

Котировки акций Boeing Co. (SPB: BA) поднялись на 3,3%. По сообщениям СМИ, работники американского концерна готовятся к существенным сокращениям рабочих мест, о которых может быть объявлено на этой неделе.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) (GE) подскочили на 7,2%. Американский многопрофильный договорился о продаже бизнеса по выпуску осветительного оборудования компании Savant Systems Inc., специализирующейся на производстве технологий домашней автоматизации. Финансовые условия сделки не раскрываются, однако, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник, это подразделение оценивается примерно в $250 млн.

Капитализация Hertz Global Holdings Inc. взлетела на 136%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, незадолго до банкротства одобрила выплату топ-менеджерам премий общей суммой $16,22 млн, сообщается в документе на сайте Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) США.

В то же время бумаги Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) подешевели на 0,6%. Американский дом моды по итогам четвертого финансового квартала отчитался о превысившем прогнозы аналитиков скорректированном убытке.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизилась на 0,5%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер ведет переговоры о покупке стартапа Zoox Inc., что позволит компании расширить присутствие на рынке технологий беспилотного вождения, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, в рамках обсуждаемой сделки Amazon может заплатить за покупку Zoox менее $3,2 млрд.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, уменьшилась на 0,1%. Компания планирует начать процесс возвращения сотрудников в ряд офисов 6 июля, сказал главный исполнительный директор компании Сандар Пичай в сообщении для сотрудников, с текстом которого ознакомился MarketWatch.

Акции Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. потеряли в цене 0,2%. Французская фармацевтическая компания Sanofi (SPB: SNY) сообщила о планах продать путем публичного размещения 11,8 млн акций американской биофармацевтической компании по цене $515 за акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 553,16 пункта (2,21%) - до 25548,27 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 44,36 пункта (1,48%) и составил 3036,13 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 72,14 пункта (0,77%) - до 9412,36 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

"Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого", - цитирует The Hill члена Палаты представителей демократа Брэда Шермана.

Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио. В начале месяца он был принят единогласно верхней палатой Конгресса США. Теперь, после голосования в Палате представителей, он отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,37%, гонконгский Hang Seng - на 1,58%.

Лидерами снижения в ходе торгов в Гонконге выступают акции фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group Ltd. и Sino Biopharmaceutical Ltd., которые подешевели на 10,6% и 5,7% соответственно.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась на 2,3%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 7,2%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,7%, банка HSBC - на 1,2%.

Кроме того, снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2% и PetroChina - на 1,1%.

В то же время японский индекс Nikkei 225 к 8:19 МСК поднялся на 1,85%.

В лидерах роста оказались акции рекламной корпорации Dentsu Group Inc., подорожавшие на 14%. Также существенно повышается рыночная стоимость автопроизводителей Mazda Motor (+8%) и Nissan Motor (+6,2%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. прибавляют в цене 2,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - 3,4%, производителя электроники Sony - 1,8%.

Котировки акций автомобильной компании Honda Motor растут на 2,7%, Toyota Motor - на 3,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК опустился на 0,39%.

Центральный банк Южной Кореи в четверг принял решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до нового рекордного минимума 0,5%. Это второе снижение ставки в этом году.

Руководство ЦБ предупредило, что последствия пандемии коронавируса для экономики страны могут быть хуже, чем во времена мирового финансового кризиса 2008 года. Центробанк ухудшил экономический прогноз Южной Кореи на 2020 год, ожидая сокращения ВВП на 0,2%, тогда как еще в феврале прогнозировался рост на 1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на торгах в Сеуле на 0,4%.

Акции производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 2,5%. Цена бумаг автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motor снижается на 0,7% и на 0,5% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК прибавил1,34%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 2,2% и на 2,4%.

Бумаги National Australia Bank дорожают на 4,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 2%, Westpac Banking - на 4,6%.

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составляет $34,14 за баррель, что на $0,6 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские контракты снизились в цене на $1,43 (3,95%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,05 (3,2%) - до $31,76 за баррель. Днем ранее цена контрактов уменьшилась на $1,54 (4,48%).

"Высокие цены на нефть могут стать поводом для замедления или даже отказа от сокращения добычи, в то время как на спрос по-прежнему влияют негативные новости о торговой войне и коронавирусе", - говорит главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннс.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в четверг в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в мировом потреблении нефти, что сократило необходимость разработки месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре Moody's.