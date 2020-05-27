Цены евробондов РФ в среду смогли удержаться от падения, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры

Москва. 27 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду смогли удержаться от падения и продемонстрировали боковую динамику, несмотря на наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 26 мая на 3 базисных пункта и составила 116,24% от номинала, что соответствует доходности 1,865% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, составив 102,7% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,155% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 базисный пункт и составил 171 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 12 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,55% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,255% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 20 базисных пунктов, поднявшись до 136,53% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,27% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,5 базисного пункта, до 114,56% от номинала (доходность не изменилась и составила 2,15% годовых), а с погашением в 2023 году, наоборот, подешевели на 4 базисных пункта - до 110,92% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 1,47% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 134,43% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,315% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 4 базисных пункта - до 112,89% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт, до 2,265% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций смогли удержаться вблизи достигнутых накануне максимальных уровней, несмотря на наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяных площадках. При этом в среду произошло коррекционное снижение цен "длинных" выпусков ОФЗ после состоявшихся первичных аукционов. Коррекция в целом незначительная, но она все же есть, в частности снижение котировок "длинных" выпусков ОФЗ составило сегодня в среднем 75-100 базисных пунктов, несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на июньском заседании на 0,75-1 процентный пункт. Однако валютные госбумаги не поддались давлению продавцов и в целом сохранили ценовые уровни предыдущего дня. И основная причина этого - сохраняющееся высокое кредитное качество России как заемщика", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Дополнительную поддержку рынку оказывают низкие процентные ставки качественных бумаг, номинированных как в долларах, так и в евро. При этом у участников рынка нет каких-либо ожиданий роста базовых процентных ставок в ближайшие месяцы, что в итоге выступает позитивным фактором для всех мировых долговых рынков", - считает Агарзаев.

Цены на нефть снижаются в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса. Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.