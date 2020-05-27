Цены евробондов РФ в среду смогли удержаться от падения, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 26 мая на 3 базисных пункта и составила 116,24% от номинала, что соответствует доходности 1,865% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, составив 102,7% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,155% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 базисный пункт и составил 171 базисный пункт.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 12 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,55% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,255% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 20 базисных пунктов, поднявшись до 136,53% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,27% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,5 базисного пункта, до 114,56% от номинала (доходность не изменилась и составила 2,15% годовых), а с погашением в 2023 году, наоборот, подешевели на 4 базисных пункта - до 110,92% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 1,47% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 134,43% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,315% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 4 базисных пункта - до 112,89% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт, до 2,265% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций смогли удержаться вблизи достигнутых накануне максимальных уровней, несмотря на наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяных площадках. При этом в среду произошло коррекционное снижение цен "длинных" выпусков ОФЗ после состоявшихся первичных аукционов. Коррекция в целом незначительная, но она все же есть, в частности снижение котировок "длинных" выпусков ОФЗ составило сегодня в среднем 75-100 базисных пунктов, несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на июньском заседании на 0,75-1 процентный пункт. Однако валютные госбумаги не поддались давлению продавцов и в целом сохранили ценовые уровни предыдущего дня. И основная причина этого - сохраняющееся высокое кредитное качество России как заемщика", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
"Дополнительную поддержку рынку оказывают низкие процентные ставки качественных бумаг, номинированных как в долларах, так и в евро. При этом у участников рынка нет каких-либо ожиданий роста базовых процентных ставок в ближайшие месяцы, что в итоге выступает позитивным фактором для всех мировых долговых рынков", - считает Агарзаев.
Цены на нефть снижаются в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса. Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.