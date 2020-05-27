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27 мая 2020 года 19:40

Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью; выросли Аэрофлот, Магнит и Сбербанк

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ после разнонаправленных дневных колебаний на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги в среду распродажами вслед за упавшей нефтью, индекс МосБиржи просел в район 2740 пунктов, при этом выросли акции "Аэрофлота", "Магнита" и Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2741,02 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1212,2 пункта (-1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,6% на фоне ослабления рубля.

Доллар подрос до 71,22 рубля (+0,44 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+4,6%), "Магнита" (+3,6%), Сбербанка (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) привлечет кредит Сбербанка в размере 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств, говорится в сообщении банка. Кредит предоставлен на год по льготной процентной ставке.

Аналитики ИК "Ренессанс Капитал" прогнозируют, что группа "Аэрофлот" на фоне ограничений из-за COVID-19 в ближайшие месяцы значительно увеличит долговую нагрузку, что окажет давление на ее будущие финансовые результаты.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Константина Карпова, российский рынок акций в среду показал негативную динамику на фоне спада оптимизма на глобальных фондовых площадках, где инвесторы отреагировали на эскалацию напряженности в отношениях США и Китая. Отсутствие полного согласия среди участников, что делать со сделкой ОПЕК++ в июле, оказало дополнительное давление на нефтяные котировки и российские акции. Тем временем все больше стран смягчают карантинный режим. Новости о еще одном испытании вакцины на человеке вызывают надежды, что удастся избежать второй волны заболеваемости COVID-19.

Акции "Аэрофлота" выросли на фоне сообщения о выдаче Сбербанком льготного кредита перевозчику на 3 млрд руб. на пополнение оборотных средств. "Аэрофлот" с июня начинает восстанавливать полеты внутри страны. Небольшое ослабление рубля оказало поддержку акциям металлургов. Индекс МосБиржи уже дважды проверял трендовую линию сопротивления в районе 2800 пунктов и дважды демонстрировал сильные негативные сигналы. Можно предположить, что негативная динамика возобладает и первой целью снижения индекса может оказаться область 2650-2700 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, оптимизм на рынках мог бы сохраниться, если бы не заявления президента США Дональда Трампа о реакции Вашингтона на применение закона национальной безопасности в Гонконге. Соответственно, существуют опасения, что в ответ на санкции США Пекин ответит зеркальными мерами и маховик конфронтации раскрутится с новой силой, затронув столь выстраданное торговое соглашение "первой фазы".

Акции металлургов в среду выглядели лучше рынка, поскольку сектор отставал во время восстановительного движения. Акции ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN) также делали попытки отскока после просадки на дивидендной отсечке. Акции "Полюса" и Polymetal пользовались повышенным вниманием продавцов на фоне просадки котировок золота ниже $1700 за тройскую унцию. В бумагах "ФСК ЕЭС" наблюдалась просадка еще до отсечки под дивиденды.

Европа днем росла на фоне заявлений из Еврокомиссии, которая предлагает программу экономической помощи по преодолению последствий COVID-19 на 750 млрд евро. Однако детали плана будут опубликованы позже, и пока неясно, как члены Евросоюза смогут преодолеть свои противоречия. Также неясной будет доля кредитов и безвозвратных субсидий в предлагаемом плане. В частности, Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция выступают против каких-либо грантов. Соответственно, впереди еще длительный период обсуждения, а у рынков может наступить разочарование от долгих обсуждений, считает аналитик.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году из-за COVID-19 шока. Более того, она подчеркнула, что мягкий сценарий, скорее всего, уже не является актуальным, а более вероятным становится средний или даже жесткий. Соответственно, восстановление спроса на нефть в еврозоне до прежних показателей пока не является реальным. Также отягчающим обстоятельством для нефти остается потенциальное ухудшение отношений США и Китая. Президент США Трамп обещал сильный ответ на ограничение свобод в Гонконге, а для Китая это является вопросом вмешательства во внутренние дела. Таким образом, заметно возрастают риски возобновления торговой войны с непредсказуемыми последствиями.

В свою очередь МЭА ожидает сокращение инвестиций в нефтяной отрасли на 20% в текущем году, или около $400 млрд, что при сохранении тенденции может привести к сокращению предложения на 9 млн б/с к 2025 году. Россия планирует предложить ОПЕК+ смягчить условия ограничения добычи с июля. Или, вернее, следовать первоначальному плану, хотя рынок уже привык к тому, что производители готовы брать на себя дополнительные обязательства. Единственным позитивным моментом являются ожидания сокращения запасов в США, полагает аналитик.

Российский рынок акций последовал за упавшей нефтью, которая попала под давление ряда рисков. Спрос на топливо может упасть из-за обострения отношений США и Китая, да и прогнозы восстановления потребления пока не отличаются оптимизмом. Кроме того, рост цен вызывает усиление опасений по поводу падения дисциплины производителей, считает Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также связывает вечерний откат рынка акций с провалом нефтяных цен. В США торги начались с роста индексов, но к закрытию торгов на "Мосбирже" настроения за океаном испортились.

Индикатор S&P500 второй день подряд не может удержать отметку 3000 пунктов. Выходящая в четверг статистика по пересмотренному ВВП за I квартал, рынку труда и заказам на товары длительного пользования может вновь напомнить инвесторам о слабости национальной экономики.

Европейский регион в середине недели смотрелся более уверенно ввиду ожиданий дополнительной финансовой поддержки. Так, представители ЕЦБ подтвердили готовность регулятора использовать любые инструменты в случае необходимости, а в Еврокомиссии предложили проект помощи региональным экономикам в объеме 750 млрд евро, который предполагает привлечение долга странами на финансовых рынках.

Нефть попала под давление продаж после сообщений СМИ о намерении России с июля нарастить нефтедобычу, что не нашло поддержки со стороны Саудовской Аравии. Перспектива повторного конфликта между странами с учетом весеннего обвала всерьез обеспокоила инвесторов, но пока цены Brent остаются в рамках диапазона $33,7-37 за баррель.

Для индексов МосБиржи и РТС целями коррекции могут выступить средние полосы Боллинджера дневных графиков - 2670 и 1150 пунктов. Риски развития нисходящего движения к указанным отметкам довольно высоки и подтвердятся при пробое психологически важных значений 2700 и 1200 пунктов. В четверг "быков" ждет испытание статистикой - весьма вероятно, что данные по ВВП, рынку труда и заказам на товары длительного пользования в США будут слабыми и усилят нисходящую коррекцию. Рынок нефти может получить локальную поддержку от ожидаемого сокращения запасов в США на прошлой неделе. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2670-2740 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%) из-за напряженности вокруг Гонконга, "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,6%), но забуксовал подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, до 2995 пунктов).

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом. "Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

Нефть в среду упала в цене из-за усиления геополитической напряженности и возобновившихся опасений по поводу восстановления спроса; цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $0,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $34,59 за баррель (-4,4% и +1,8% во вторник), июльская цена WTI - $32,79 за баррель (-4,5% и +3,3% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-18%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,7% и -3,1% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,1%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-2,9%).

Выросли акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+26,6%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+15,2%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+13,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,7% и +29,9% "префы"), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+6,8%).

Подросли акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%, до 2812 рублей). Накануне стало известно, что акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 18 рублей на акцию (6 рублей на GDR) по итогам 2019 года. Всего на дивиденды будет направлено 2,33 млрд рублей, реестр на их получение закроется 2 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,162 млрд рублей (из них 22,861 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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