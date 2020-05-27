Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на старте торгов вслед за снижающейся нефтью

Москва. 27 мая. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 71,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,32 руб./EUR1, подорожав на 57 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,74 копейки - до 74,33 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 мая на 7,73 копейки, до 71,0635 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,15 копейки, до 77,9069 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах вслед за негативной динамикой цен на нефть. Заметно более существенные темпы снижения рубля в паре с евро, чем с долларом, объясняются резким ростом евро на глобальном рынке на фоне обсуждений мер выхода ЕС из кризиса.

Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить в среду финансовый инструмент антикризисного восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро, заявил член ЕК Паоло Джентилони. Издание "Политико", которое ссылается на слова этого еврокомиссара, курирующего вопросы экономики, поясняет, что из 750 млрд евро 500 млрд предлагается распределить в форме грантов, а 250 млрд - в виде займов. В ближайшие часы этот план представит в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая выдвинули совместный план послекризисного восстановления экономики ЕС в 500 млрд евро бюджетных расходов, который, однако, вызвал сопротивление Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции.

В свою очередь, обеспокоенность глобальных инвесторов вызвана усилением напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон может до конца этой недели принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге, что вызвало новую волну протестных акций, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Накануне нефтяные фьючерсы подорожали до 10-недельного максимума на фоне надежд на то, что дальнейшее открытие экономик мира вернет наводненный нефтяной рынок в состояние равновесия в ближайшие недели, пишет S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК снизилась на 1,96% - $35,46 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,54% - до $33,82 за баррель.

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Во вторник руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

По словам директора казначейства банка "Восточный" Константина Кочергина, несмотря на наблюдаемое коррекционное снижение цен на нефть, они остаются на высоком уровне, продолжая оказывать поддержку российскому рублю. "Дополнительную поддержку нацвалюта получает от продажи экспортерами сырья валютной выручки в преддверии налогового периода и интереса иностранных инвесторов к российским активам на фоне низких процентных ставок в мире и устойчивого обменного курса рубля", - отмечает он.

"Внешний фон, омраченный сохраняющимися трениями между США и Китаем, остается источником риска для российского рынка. Одним из ключевых факторов для динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке. Она, в свою очередь, будет во многом зависеть от решения ОПЕК+ относительно масштабов сокращения добычи за пределами июня. Продление сокращений добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, действующих в мае-июне, на более длительный срок может стать фактором поддержки для рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 26 мая на 22,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее регулятор отразил операции с валютой с расчетами 25 мая равными нулю.

Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни: сначала отражается объем операций меньше, чем в заявках Минфина, затем больше.

В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, биржи в этих странах не работали.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 5,66% и 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,76% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,72% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 5,69% годовых.