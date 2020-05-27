MOBTEL 23 представляют интерес для консервативных инвесторов - Райффайзенбанк

Кредитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными, по выпуску MOBTEL 23 (YTM 2,62%) спред к Russia 23 составляет 115 б.п. против 60 б.п. еще в начале года, однако в абсолютном выражении доходности уже вернулись к уровням начала года (из-за существенного снижения доходностей UST), отмечают аналитики Райффайзенбанка. Бумаги MOBTEL 23 представляют интерес для консервативных инвесторов, считают специалисты банка. Также в сегменте более рисковых бумаг (эмитентов с повышенной долговой нагрузкой), по их мнению, можно по-прежнему рекомендовать бонды POGLN 22 c YTM 6,07% в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке золота