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Главная / Мнения аналитиков / Не исключено слабое укрепление рубля, однако новых максимумов пока не будет - ИК "Фридом Финанс"
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27 мая 2020 года 15:48
Не исключено слабое укрепление рубля, однако новых максимумов пока не будет - ИК "Фридом Финанс"
Ближе к вечеру среды не исключено слабое укрепление рубля, однако новых максимумов он пока что взять не сможет, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рубль слегка теряет в среду, несмотря на проведение очередного аукциона ОФЗ. Возможно, на настроения инвесторов повлияла негативная статистика по рынку труда, опубликованная во вторник. В апреле прирост безработицы оказался выше ожиданий, она составила 5,8%. Доллар в среду вырос до 71,2 рубля за единицу, но затем отступил вниз более чем на 30 копеек. Евро аналогичным образом протестировал 78,2 рубля, но затем снизился ближе к 78. "Мы закладываем в основном сохранение "бокового" тренда. Ближе к вечеру среды не исключено слабое укрепление рубля, однако новых максимумов он пока что взять не сможет", - пишет аналитик Валерий Емельянов.
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27 мая 2020 года 19:41
Рынки не в полной мере учитывают возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая - "ВТБ Капитал"
Рынки пока не особо принимают в расчет возобновившиеся протесты в Гонконге и намерения США ввести новые санкции против Китая, что говорит о том, что настроения инвесторов продолжает определять поступающая от регуляторов ликвидность, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". Народный банк Китая... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:40
Москва. 27 мая. Рынок акций РФ после разнонаправленных дневных колебаний на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги в среду распродажами вслед за упавшей нефтью, индекс МосБиржи просел в район 2740 пунктов, при этом выросли акции "Аэрофлота", "Магнита" и Сбербанка. читать дальше
.27 мая 2020 года 19:35
Москва. 27 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне несколько ускорившей снижение нефти. читать дальше
.27 мая 2020 года 19:21
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной - "ВТБ Капитал"
Вероятность того, что S&P 500 побьет свой предыдущий рекорд, выглядит вполне реальной, говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитала". Эксперт банка Нил Маккиннон указывает, что у институциональных инвесторов сохраняется достаточно высокий запас ликвидности, и если индекс S&P 500 закрепится... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:15
Москва. 27 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду смогли удержаться от падения и продемонстрировали боковую динамику, несмотря на наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 мая 2020 года 19:01
Российский фондовый рынок в среду ушел в коррекционное снижение на негативном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к продажам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:26
Национальное бюро статистики КНР сообщило, что совокупная прибыль компаний-производителей в апреле сократилась всего на 4,3% в годовом выражении, что сильно контрастирует с данными за март, когда падение достигало 35%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. По... читать дальше
.27 мая 2020 года 17:55
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,58 рубля до 0,63 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Сергея Гарамиты. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "держать" до "сокращать"... читать дальше
.27 мая 2020 года 17:20
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций "Интер РАО" и целевую цену 5,37 руб. на 12 мес., сообщается в комментарии инвесткомпании. "В долгосрочной перспективе IRAO обладает более высоким потенциалом, который реализуется благодаря расширению бизнеса и улучшению дивидендного... читать дальше
.27 мая 2020 года 16:50
редитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными, по выпуску MOBTEL 23 (YTM 2,62%) спред к Russia 23 составляет 115 б.п. против 60 б.п. еще в начале года, однако в абсолютном выражении доходности уже вернулись к уровням начала года (из-за существенного снижения доходностей UST), отмечают... читать дальше
.27 мая 2020 года 16:36
Рубль демонстрирует признаки исчерпания ралли на идее резкого снижения ставки ЦБ РФ в июне - "Открытие Брокер"
Рубль демонстрирует признаки исчерпания ралли на идее резкого снижения ставки ЦБ РФ в июне, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль начинал среду с потерь, слабея в моменте до 71,22 за доллар и 78,22 за евро, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине... читать дальше
.27 мая 2020 года 16:16
Аналитики ITI Capital считают, что акции МТС являются защитными и доходными бумагами с потенциалом роста, сообщается в комментарии. На их взгляд, прогноз топ-менеджмента МТС на 2020 год выглядит позитивным, подтверждает стабильность сектора даже в условиях кризиса. "Связь и доступ к контенту -... читать дальше
.27 мая 2020 года 15:56
Москва. 27 мая. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.27 мая 2020 года 15:33
Альфа-банк ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году и ожидает снижения на 3% (прежний прогноз минус 1%), говорится в обзоре старшего аналитика банка Наталии Орловой. Кроме того, в нем сообщается, что Орлова считает, что на ближайшем заседании совета директоров по ставке 19 июня ЦБ РФ... читать дальше
.27 мая 2020 года 15:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались закрепиться в "плюсе", но не показывали уверенного повышения. "Быки" по-прежнему не уверены у важных сопротивлений, но если оптимизм на американских биржах не ослабнет, это может послужить дополнительным толчком к росту и для российских... читать дальше
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