Фондовые "быки" по-прежнему не уверены у важных сопротивлений - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались закрепиться в "плюсе", но не показывали уверенного повышения. "Быки" по-прежнему не уверены у важных сопротивлений, но если оптимизм на американских биржах не ослабнет, это может послужить дополнительным толчком к росту и для российских акций, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.