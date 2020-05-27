Альфа-банк ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020г и ожидает снижения на 3%

Альфа-банк ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году и ожидает снижения на 3% (прежний прогноз минус 1%), говорится в обзоре старшего аналитика банка Наталии Орловой.

Кроме того, в нем сообщается, что Орлова считает, что на ближайшем заседании совета директоров по ставке 19 июня ЦБ РФ понизит ключевую ставку на 75 базисных пунктов - до 4,75%.

"Из-за продления карантинных мер и более сильного в сравнении с ожиданиями снижения оборота розничной торговли в апреле, а также признаков более резкого снижения промпроизводства в мае, мы приняли решение понизить прогноз ВВП с минус 1% до минус 3% на 2020 год. Кроме того, мы считаем, что статистика за апрель заставит ЦБ действовать более активно. Так как инфляция по состоянию на 19 мая сохранялась на уровне 0,1% с начала месяца, наш базовый сценарий теперь предусматривает понижение ставки на 75 базисных пунктов на заседании ЦБ 19 июня", - пишет экономист.

Как сообщалось, оборот ритейла в России ожидаемо обвалился в апреле, но темпы снижения оказались хуже консенсус-прогноза. Доля продаж продуктов питания значительно увеличилась, а их драйверами были товары с длительными сроками хранения.

Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года упал на 23,4% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 2 трлн 104,2 млрд рублей.