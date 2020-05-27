Вероятно понижение ставки ЦБ на 75 б. п. на заседании 19 июня - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что ЦБ РФ снизит ставку на на 75 б. п. на заседании 19 июня, отмечается в обзоре банка.

"Статистика за апрель заставит ЦБ действовать более активно. Так как инфляция по состоянию на 19 мая сохранялась на уровне 0,1% с начала месяца, наш базовый сценарий теперь предусматривает понижение ставки на 75 б. п. на заседании ЦБ 19 июня. Из-за продления карантинных мер и более сильного в сравнении с ожиданиями снижения оборота розничной торговли в апреле, а также признаков более резкого снижения промпроизводства в мае, мы приняли решение понизить прогноз ВВП с -1% г/г до -3% г/г на 2020 год", - указывают эксперты Альфа-банка.