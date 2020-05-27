Внимание участников нефтяного рынка постепенно смещается на июньские переговоры ОПЕК+ - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно корректируются вниз на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР. Тем не менее, отмечают аналитики "Нордеа банка", контракты на Brent торгуются выше $35/bbl, оставаясь на относительно комфортных уровнях. Внимание участников рынка постепенно смещается на переговоры ОПЕК+, которые состоятся в начале июня (5.06-10.06), говорится в комментарии банка.

Эксперты "Нордеа банка" напоминают, что в апреле страны ОПЕК+ договорились о существенном снижении добычи нефти (на 9,7 mbd) в период с мая по конец июня. Затем (в соответствие со сделкой) до конца года объем сокращения может быть уменьшен до 7,7 mbd. Как следствие, текущая сделка позволяет странами ОПЕК+ начать увеличение добычи нефти уже с июля. Тем не менее, информационные источники сообщают о том, что ряд стран ОПЕК+, в числе которых и Саудовская Аравия, выступают за продление текущих квот по сокращению нефтедобычи как минимум до сентября.

"Такое решение могло бы оказать дополнительную поддержку нефтяным котировкам, поскольку рост спроса в июле-августе на фоне восстановления мировой экономической активности при снижении нефтедобычи на 10 mbd мог бы ускорить восстановление баланса на нефтяном рынке. В среду будут опубликованы предварительные данные по запасам нефти от API. В случае очередного сокращения запасов отраслевая статистика может ограничить текущее давление на котировки", - пишут специалисты "Нордеа банка".