Акции МТС остаются самым привлекательными в секторе - Уралсиб

Акции МТС остаются самым привлекательными в секторе с учетом высокой дивидендной доходности и сильных рыночных позиций, говорится в обзоре Уралсиба.

МТС во вторник опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которые в целом находятся в рамках наших прогнозов и ожиданий рынка", - отмечают аналитики корпорации.

Компания скорректировала представленный ранее прогноз на 2020 г., добавив возможность более консервативного сценария. В частности, сейчас менеджмент ожидает роста выручки в диапазоне 0–3% против 3% ранее и сокращения OIBDA на 0–2%, тогда как ранее предполагалось сохранение показателя на уровне прошлого года. В то же время компания, как и раньше, оценивает капзатраты в 90 млрд руб.

"Корректировка прогноза на 2020 г. в нынешних условиях выглядит оправданной и не является негативным сюрпризом для рынка. Фундаментально сектор мобильной связи в сравнении с другими секторами выглядит достаточно защищенным от падения спроса в связи с эпидемией коронавируса. На наш взгляд, акции МТС остаются самым привлекательными в секторе с учетом высокой дивидендной доходности и сильных рыночных позиций", - указывают специалисты Уралсиба.