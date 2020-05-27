Вероятен высокий спрос на аукционе при размещении ОФЗ с погашением в апреле 2030 г. - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают высокого спроса на аукционе ОФЗ в среду, поскольку на этой неделе гасятся госбумаги на RUB 231,6 млрд, и локальные игроки захотят переложиться в ОФЗ на ближнем отрезке кривой, говорится в обзоре инвесткомпании. При размещении выпусков с погашением в апреле 2030 г. эксперты ждут высокого спроса со стороны как нерезидентов, так и локальных игроков. ОФЗ в начале сессии снизились на 1-2 б.п. по доходности, однако оптимизм испарился к середине дня, и рынок закрылся во вторник без изменений. В целом торговые обороты были ниже среднего, за исключением госбумаг с погашением в марте 2039 г. и ноябре 2025 г. (RUB 8 млрд и RUB 6 млрд на МосБирже).

"Минфин в среду планирует разместить ОФЗ с погашением в октябре 2023 г. (в обращении всего RUB 109,5 млрд) и в апреле 2030 г. Ликвидность первого выпуска низкая ввиду небольшого объема и ограниченной доли нерезидентов в нем. Тем не менее, мы ждем высокого спроса на аукционе, поскольку на этой неделе гасятся госбумаги на RUB 231,6 млрд, и локальные игроки захотят переложиться в ОФЗ на ближнем отрезке кривой. При размещении выпусков с погашением в апреле 2030 г. мы ждем высокого спроса со стороны как нерезидентов, так и локальных игроков", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".