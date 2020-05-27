Вложения в золото и акции золотобывающих компаний должны быть осторожными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что с вложениями в золото и акции золотобывающих компаний надо быть осторожными - рост цен на золото выше отметки $1704 не подтвержден техническими индикаторами на дневных графиках. Котировки могут снизиться в район $1620 или даже $1566. "В светлых перспективах золота я уверен, но роста без коррекций не бывает. Скорее всего, в этом году мы увидим цену на золото на уровне $1850 или $2000", - пишет в комментарии ИК директор по аналитике Андрей Верников.