Доходность Russia`29 может вернуться выше 2,4% годовых - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в среду ждут снижения спроса на риск ЕМ из-за обострения политических отношений между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге, говорится в комментарии аналитика банка Дмитрия Монастыршина. Президент США объявил о возможном введении новых санкций против Китая на этой неделе, что может временно отодвинуть на второй план позитивные ожидания восстановления мировой экономики. На этом фоне доходность Russia`29 может вернуться выше 2,4% годовых.

"В отношении евробондов развивающихся стран во вторник преобладал оптимизм, который поддерживался восстановлением экономической активности, ростом нефтяных цен и ожиданиями новых монетарных стимулов от мировых центробанков. Доходность Russia`29 снизилась до 2,38% (-2 б.п.), Russia`47 - до 3,32% (-5 б.п.). Десятилетние евробонды Бразилии и Мексики вчера снизились в доходности на 10 б.п.", - отмечает эксперт банка.