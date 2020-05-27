Рубль в среду может продолжить укрепление - "Открытие Брокер"

Укрепление рубля в среду может продолжиться, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Минфин в среду предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением в октябре 2023 года и ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года. Оба аукциона будут проводиться в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Неделей ранее ведомство разместило бумаги на рекордные 170 млрд рублей. Возможно, отмечает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков, что итоги предстоящих аукционов будут скромнее, так как ожидания по поводу снижения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пункта были несколько охлаждены заявлениями главы ЦБ РФ.

"В четверг завершится налоговый период уплатой налога на прибыль. Кроме того, стоит отметить динамику нефти, которая к вечеру вторника всё же вернулась выше $36 за баррель. Все эти факторы говорят о возможности дальнейшего укрепления рубля и "штурма" отметки 70 за доллар", - указывает А. Кочетков.