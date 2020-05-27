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27 мая 2020 года 10:04
Рубль в среду может продолжить укрепление - "Открытие Брокер"
Укрепление рубля в среду может продолжиться, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Минфин в среду предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением в октябре 2023 года и ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года. Оба аукциона будут проводиться в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Неделей ранее ведомство разместило бумаги на рекордные 170 млрд рублей. Возможно, отмечает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков, что итоги предстоящих аукционов будут скромнее, так как ожидания по поводу снижения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пункта были несколько охлаждены заявлениями главы ЦБ РФ. "В четверг завершится налоговый период уплатой налога на прибыль. Кроме того, стоит отметить динамику нефти, которая к вечеру вторника всё же вернулась выше $36 за баррель. Все эти факторы говорят о возможности дальнейшего укрепления рубля и "штурма" отметки 70 за доллар", - указывает А. Кочетков.
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27 мая 2020 года 15:33
Альфа-банк ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году и ожидает снижения на 3% (прежний прогноз минус 1%), говорится в обзоре старшего аналитика банка Наталии Орловой. Кроме того, в нем сообщается, что Орлова считает, что на ближайшем заседании совета директоров по ставке 19 июня ЦБ РФ... читать дальше
.27 мая 2020 года 15:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались закрепиться в "плюсе", но не показывали уверенного повышения. "Быки" по-прежнему не уверены у важных сопротивлений, но если оптимизм на американских биржах не ослабнет, это может послужить дополнительным толчком к росту и для российских... читать дальше
.27 мая 2020 года 14:56
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.27 мая 2020 года 14:22
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту и считают, что рецессия полностью учтена в текущих котировках, говорится в комментарии эксперта банка Карстена Менке. "Настроения на финансовых рынках улучшаются, отражая ожидания более благоприятной экономической обстановки, -... читать дальше
.27 мая 2020 года 13:56
Присутствует очень много факторов риска для инвестирования в акции авиакомпаний, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Как отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба, на фоне начала процедуры банкротства чилийской компании LatAm, которая... читать дальше
.27 мая 2020 года 13:23
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.27 мая 2020 года 12:59
Аналитики Альфа-банка полагают, что ЦБ РФ снизит ставку на на 75 б. п. на заседании 19 июня, отмечается в обзоре банка. "Статистика за апрель заставит ЦБ действовать более активно. Так как инфляция по состоянию на 19 мая сохранялась на уровне 0,1% с начала месяца, наш базовый сценарий теперь... читать дальше
.27 мая 2020 года 12:38
Одним из ключевых факторов динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке - "Нордеа банк"
Одним из ключевых факторов для динамики рубля в предстоящие две недели будет ситуация на нефтяном рынке, говорится в обзоре "Нордеа банка". Она, в свою очередь, будет во многом зависеть от решения ОПЕК+ относительно масштабов сокращения добычи за пределами июня. Продление сокращений добычи на 9,7... читать дальше
.27 мая 2020 года 12:19
Внимание участников нефтяного рынка постепенно смещается на июньские переговоры ОПЕК+ - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно корректируются вниз на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР. Тем не менее, отмечают аналитики "Нордеа банка", контракты на Brent торгуются выше $35/bbl, оставаясь на относительно комфортных уровнях. Внимание участников рынка... читать дальше
.27 мая 2020 года 11:58
История в рубле поддерживается исключительно внешними факторами, противостоять которым невозможно ни более пессимистично настроенным инвесторам, ни локальным участникам, говорится в комментарии РФПИ. При сохранении столь многообещающих настроений вовне рубль вполне может продолжить рост на любом... читать дальше
.27 мая 2020 года 11:36
Акции МТС остаются самым привлекательными в секторе с учетом высокой дивидендной доходности и сильных рыночных позиций, говорится в обзоре Уралсиба. МТС во вторник опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которые в целом находятся в рамках наших прогнозов и ожиданий рынка", -... читать дальше
.27 мая 2020 года 11:12
Вероятен высокий спрос на аукционе при размещении ОФЗ с погашением в апреле 2030 г. - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают высокого спроса на аукционе ОФЗ в среду, поскольку на этой неделе гасятся госбумаги на RUB 231,6 млрд, и локальные игроки захотят переложиться в ОФЗ на ближнем отрезке кривой, говорится в обзоре инвесткомпании. При размещении выпусков с погашением в апреле... читать дальше
.27 мая 2020 года 10:53
Вложения в золото и акции золотобывающих компаний должны быть осторожными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что с вложениями в золото и акции золотобывающих компаний надо быть осторожными - рост цен на золото выше отметки $1704 не подтвержден техническими индикаторами на дневных графиках. Котировки могут снизиться в район $1620 или даже $1566. "В светлых... читать дальше
.27 мая 2020 года 10:27
Аналитики Промсвязьбанка в среду ждут снижения спроса на риск ЕМ из-за обострения политических отношений между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге, говорится в комментарии аналитика банка Дмитрия Монастыршина. Президент США объявил о возможном введении новых санкций против Китая на этой... читать дальше
.27 мая 2020 года 10:27
Москва. 27 мая. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль активно снижается к бивалютной корзине в условиях заметно подешевевшей нефти. читать дальше
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