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27 мая 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 27 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, поддержку рынку оказали новости, связанные с разработкой вакцины от коронавируса, и признаки постепенного начала восстановления экономик мира. Инвесторы сфокусировались на сообщениях о постепенном снятии экономических ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавируса.

Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в том случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров. Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией. Тем временем Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики из-за ситуации вокруг Гонконга. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. В то же время японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,78%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК поднялся на 0,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК вырос на 0,02%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом. "Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду утром в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $35,79 за баррель, что на 1,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские контракты выросли в цене на $0,64. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевели на 1,11% - до $33,97 за баррель. Во вторник цена контрактов увеличилась на 3,31%.

Позитивные новости о постепенном открытии экономик мира отходят на второй план на фоне возросшей напряженности между США и Китаем. Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Трамп. Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,611 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,202 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая снизился всего на 0,006% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,014%, поднявшись до 692,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+1,15%), "Лента БО-001Р-03" (+0,78%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (+0,74%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-1,83%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1%) и "МТС-001P-10" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 8,38% облигаций серии Б-1-71 на 83,816 млн рублей, а также 55,42% выпуска серии Б-1-70 на 554,193 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков - 5 лет. Ставка полугодовых купонов по займам установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002P-07 со сроком обращения 1 год объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 5,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,68% годовых. Сбор заявок прошел 25 мая. Техразмещение предварительно запланировано на 29 мая.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) установило финальный ориентир ставки 5-летних бондов объемом 15 млрд рублей серии БО-001Р-03 на уровне 5,7% годовых и 7-летних бондов серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей - 5,9% годовых. Ориентиру ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 соответствует доходность к погашению в размере 5,78% годовых. Ориентиру ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 соответствует доходность к погашению в размере 5,99% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 мая. Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

НГК "Славнефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 6,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 1 год в размере 6,24% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 26 мая. Техразмещение запланировано на 16 июня.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 27 мая планирует собирать заявки на 2-летние бонды серии 001Р-17 объемом не менее 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 5,60-5,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 5,72-5,88% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 5 июня.

ХК "Металлоинвест" 29 мая планирует собирать заявки на 10-летние бонды с пут-опционом через 5 лет серии БО-10 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,85-6,00% годовых, ему соответствует доходность к пут-опциону в диапазоне 5,94-6,09% годовых. Дата техразмещения будет объявлена позднее.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) планирует провести в июне сбор заявок на облигации серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 175 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Минимальная сумма заявки 1,4 млн рублей.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) определило ставки 19-20-го купонов облигаций 19-й серии в размере 8,75% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был реструктуризирован. Держатели этих бумаг отказались от оферты в июне 2016 года в обмен на повышение ставки купона. Также компания добавила амортизационное погашение облигаций. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 18-го купона - 10,375% годовых. Дата погашения займа - 1 июня 2021 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 7% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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