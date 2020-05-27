Индекс Мосбиржи в среду будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов - Промсвязьбанк

Весьма вероятно, внешний позитив уже в значительной степени учтен в котировках ключевых фишек, поэтому спрос сфокусируется в бумагах фундаментально недооцененных внутренних секторов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "В среду, по нашему мнению, индекс Мосбиржи будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов, при этом тенденция к росту может быть продолжена при поддержке нефтяных котировок и неухудшения внешнего фона", - пишет он в комментарии банка.