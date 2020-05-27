Индекс Мосбиржи перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в районе 2740-2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением мы можем увидеть переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в среду не ожидается. Поэтому во второй половине дня, отмечает В. Манжос, основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.