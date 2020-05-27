27 мая 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятна консолидация рынка акций
По мнению аналитиков, в среду утром рынок акций РФ будет стремиться к консолидации.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Слабая динамика "голубых фишек" на в общем-то неплохом фоне свидетельствует о том, что потенциал роста выдохся. В среду с утра внешний фон складывается слабо положительный. Американские фьючерсы торгуются выше уровня нашего закрытия, нефть по-прежнему "болтается" около отметки 36 долларов за баррель. Учитывая отсутствия позывов к росту у нашего рынка, ждем открытия торгов вблизи закрытия вторника. Затем попытки подрасти будут преобладать".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в районе 2740-2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением мы можем увидеть переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В среду, по нашему мнению, индекс Мосбиржи будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов, при этом тенденция к росту может быть продолжена при поддержке нефтяных котировок и неухудшения внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Рынок акций, скорее всего, будет стремиться к консолидации".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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