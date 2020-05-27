Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, поддержку рынку оказали новости, связанные с разработкой вакцины от коронавируса, и признаки постепенного начала восстановления экономик мира.

Инвесторы сфокусировались на сообщениях о постепенном снятии экономических ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавируса.

"Все дело в оптимизме по поводу открытия экономик, - сказала эксперт Verdence Capital Advisors Меган Хорнман, которую цитирует MarketWatch. - Сегодня это большой драйвер рынка".

Акции компаний, связанных с сектором туризма, выросли как в США, так и в Европе на фоне новостей о постепенном смягчении ограничений на путешествия.

Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Тем временем Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Участники рынка также позитивно встретили сообщение биотехнологической компании Novavax Inc. о начале первой фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Крупный производитель лекарств Merck & Co. (SPB: MRK) также сообщил, что работает над двумя потенциальными вакцинами и экспериментальным препаратом от коронавируса.

Опубликованные во вторник статданные указали на падение индекса экономической активности в США в апреле до рекордного минимума.

Индикатор экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в минувшем месяце рухнул до минимального уровня на фоне мер, предпринимаемых для ограничения пандемии коронавируса COVID-19. Значение индикатора CFNA составило минус 16,74 пункта по сравнению с минус 4,97 пункта в марте. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

Тем временем продажи новых домов в США в апреле неожиданно выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте показатель снизился на 13,7% - до 619 тыс. домов (ранее говорилось о снижении на 15,4%).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя с ранее объявленного мартовского уровня на 21,9% - до 480 тыс., сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае 2020 года поднялся до 86,6 пункта с пересмотренных 85,7 пункта в апреле, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее апрельское значение оценивалось в 86,9 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в мае до 87,5 пункта.

Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 12,6%, акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 15,3%.

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросли на 14,8%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 13,04%.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 5,2%.

Цена акций AutoZone (SPB: AZO) Inc. выросла на 0,02%. Ритейлер автозапчастей отчитался о прибыли и выручке в третьем финансовом квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подешевели на 3,4%, снизившись шестой день подряд, что стало самой длительной чередой падения с 5 августа.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 529,95 пункта (2,17%) - до 24995,11 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 36,32 пункта (1,23%) и составил 2991,77 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 15,63 пункта (0,17%) - до 9340,22 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики из-за ситуации вокруг Гонконга, сообщает MarketWatch.

"Усиление напряженности между США и Китаем является угрозой для глобальной экономики на фоне ее уязвимости из-за пандемии", - сообщается в отчете Mizuho Bank.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

"Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-апреле упала на 27,4% относительно того же периода прошлого года и составила 1,26 трлн юаней, сообщило Государственное статистическое управление страны. Темпы снижения показателя замедлились по сравнению с 36,7% в первом квартале благодаря правительственным мерам по ограничению пандемии коронавируса COVID-19 и поддержке экономики. В том числе в апреле прибыль промпредприятий сократилась всего на 4,3% после падения на 34,9% месяцем ранее.

Лидерами снижения в ходе торгов в Гонконге выступают, в том числе, акции Hong Kong & China Gas (-1,8%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,7%), девелопера County Garden Holdings (-1,7%).

Бумаги телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) дешевеют на 0,7%, нефтяной PetroChina - на 0,4%, China Construction Bank - на 0,3%.

В то же время японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 0,8%.

Существенно повышается рыночная стоимость автопроизводителя Isuzu Motors (+7,2%). Бумаги других представителей данной отрасли также прибавляют в цене: Toyota Motor (+1%), Nissan Motor (+5,4%), Mazda Motor (+4,4%).

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросли на 0,7%.

При этом дешевеют акции операторов железных дорог страны Tobu Railway (-2,4%) и Central Japan Railway (-2,1%), а также телекоммуникационной SoftBank Group (-1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК поднялся на 0,05%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, автопроизводителя Kia Motor - снижается на 0,95%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК вырос на 0,02%.

При этом цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 2,7% и 3% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $36,01 за баррель, что на $0,16 (0,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские контракты выросли в цене на $0,64.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,19 (0,55%) - до $34,16 за баррель. Во вторник цена контрактов увеличилась на $1,10 (3,31%).

"Первоначально причиной обвала цен на нефть стало резкое падение спроса в связи с COVID-19, и для устойчивого восстановления цен в конечном итоге необходимо, чтобы спрос вернулся на прежний уровень", - говорит старший аналитик сырьевых рынков Schneider Electric Робби Фрейзер.

Позитивные новости о постепенном открытии экономик мира отходят на второй план на фоне возросшей напряженности между США и Китаем.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Во вторник руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.