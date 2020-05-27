Рубль удержит позиции - Промсвязьбанк

Основным поводом к продажам рубля может стать динамика валют развивающихся стран, которые в среду с утра демонстрируют некоторое ослабление, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Также давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 36 долларов за баррель. Несмотря на это, рубль в начале торгов среды может удержать позиции по отношению к основным мировым валютам и даже несколько укрепиться, считает главный аналитик банка Богдан Зварич.

"Поддержку ему окажут предстоящие аукционы по размещению ОФЗ, приближение которых будет способствовать спросу на рублевую ликвидность, несмотря на внешний фон. В результате пара доллар/рубль на открытии перейдет в "боковое" движение в районе 70,6-71 рубля. В дальнейшем в отсутствии важной макроэкономической статистики ориентиром для национальной валюты станет спрос на риск. При этом ближе к концу торгов спрос на рубль снизится, что может привести к некоторому восстановлению американской валюты, которая попытается закрепиться выше 71 рубля", - считает специалист Промсвязьбанка.