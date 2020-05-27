Цены на нефть продолжат консолидироваться около отметки $36 за баррель - "Алор Брокер"

Цены на нефть продолжат консолидироваться около отметки 36 долларов за баррель, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Нефть перестала реагировать на внешние раздражители. Так, отмечает аналитик компании Алексей Антонов, без реакции осталось сообщение о том, что Россия может не увеличивать добычу нефти до сентября текущего года. Во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак обсуждал эту тему с руководителями нефтяных компаний, но единого решения принято не было. Скорее всего, на Россию в этом вопросе сильно давит Саудовская Аравия.

"В такой ситуации вероятность роста цен на нефть в район 40 долларов возрастает. Но для этого необходимо как минимум не увеличение добычи в Штатах и возобновление регулярных авиарейсов. Пока же мы не ждем принципиальных изменений цен на нефть - они продолжат консолидироваться около отметки 36 долларов за баррель", - указывает А. Антонов.