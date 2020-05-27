Рынок акций сейчас исчерпал силы для роста - "Алор Брокер"

Рынок акций сейчас исчерпал силы для роста, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Слабая динамика "голубых фишек" на в общем-то неплохом фоне свидетельствует о том, что потенциал роста выдохся. В среду с утра внешний фон складывается слабо положительный. Американские фьючерсы торгуются выше уровня нашего закрытия, нефть по-прежнему "болтается" около отметки 36 долларов за баррель. Учитывая отсутствия позывов к росту у нашего рынка, ждем открытия торгов вблизи закрытия вторника. Затем попытки подрасти будут преобладать", - пишет аналитик Алексей Антонов.