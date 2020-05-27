Fitch ожидает падения ВВП РФ на 5% в 2020г с последующим восстановлением на 3% в 2021г

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской экономики на 5% в 2020 году (ранее прогнозировалось снижение на 3,3%), сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). Между тем в 2021 году эксперты Fitch прогнозируют рост ВВП РФ на 3%.

Согласно оценкам аналитиков агентства, инфляция в РФ к концу 2020 года составит порядка 3,9%, а на конец 2021 года - 4%. По прогнозам экспертов Fitch, ключевая ставка в России по итогам текущего года окажется на уровне 4,75%, а по итогам следующего года - на отметке 5,50%.

Курс рубля на конец 2020 года ожидается в районе 72 руб./$1, а на конец 2021 года - 70 руб./$1.

Как сообщалось, Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%. При этом, как отмечалось в докладе, спад в глобальной экономической активности близок к достижению дна. Негативный пересмотр прогноза отразил ухудшение прогнозов для экономик еврозоны, Великобритании и, что более важно, развивающихся стран (emerging markets) за исключением Китая.

Прогноз средней цены на нефть марки Brent по итогам 2020 года был сохранен аналитиками агентства на уровне $35 за баррель.