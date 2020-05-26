"Бычий" настрой рынка акций РФ сменился к закрытию распродажами из-за слабости нефти, индекс МосБиржи упал к 2750п

Москва. 26 мая. Бычий" настрой российского рынка акций, подогретый подъемом внешних площадок благодаря постепенному снятию карантинных ограничений в мире, к закрытию торгов сменился распродажами из-за неспособности нефти Brent развить дальнейший рост выше $36 за баррель; индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи просел до 2754,04 пункта (-0,1%), индекс РТС вырос до 1224,99 пункта (+1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар просел до 70,82 рубля (-0,83 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5% и +2,4% "префы").

Просели бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-3,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Мечела" (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "префы" "Россетей" (-1,6%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, для инвесторов все больший вес обретают признаки возобновления запуска мировых экономик, чем усиление напряженности между США и Китаем, а также дальнейшие стимулы со стороны правительств США, ЕС и Китая.

Центральный банк Китая заявил, что он будет укреплять свою экономическую политику и продолжит понижать процентные ставки по кредитам. В среду состоится встреча глав ЕС, посвященная обсуждению новых стимулов. Вселяет оптимизм и рост цен на нефть на фоне признаков дальнейшего сокращения предложения сырья на рынке. Независимо от общих оптимистичных настроений, в центре внимания инвесторов также остаются производители удобрений ("ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Акрон" (MOEX: AKRN)) и бумаги энергетического сектора ("Россети", "РусГидро", "Интер РАО"): поддержку первым оказывает сильный спрос на рынке удобрений, поддержку последним - потенциальные изменениями тарифного регулирования и ожидания дивидендных выплат, отмечает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в первой половине дня во вторник индекс МосБиржи поднимался к рубежу 2800 пунктов на фоне очередных новостей о продвижении в создании вакцины против COVID-19 и стимулирующих мерах. Совет директоров "ТГК-1" (MOEX: TGKA) рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 0,001036523 рубля на акцию с датой закрытия реестра 7 июля. Совет директоров "Детского мира" (MOEX: DSKY) рекомендовал финальные дивиденды за 2019 год из расчета 90% прибыли по МСФО, или 3,0 рубля на акцию, с датой закрытия реестра 11 июля. Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) сообщил о росте прибыли по МСФО в первом квартале на 23,4% (до 1,6 млрд рублей) при росте выручки на 12,2% (до 8,3 млрд рублей). "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) сообщили о росте прибыли по МСФО в первом квартале на 0,8% (до 17,7 млрд рублей) при увеличении выручки на 8,9% (до 119,6 млрд рублей). "Мечел" (MOEX: MTLR) сообщил, что убыток, приходящийся на акционеров компании, составил в первом квартале 36,9 млрд рублей по сравнению с прибылью 11,336 млрд рублей годом ранее. Консолидированная выручка снизилась на 9%.

Аутсайдерами дня стали производители золота, что характерно для дней повышенного аппетита к риску. Активность была достаточно высокой благодаря возврату на рынок игроков из США и Великобритании. Рубль продолжил укрепление на фоне подготовки инвесторов к очередным размещениям ОФЗ в среду. Ожидания по поводу агрессивного снижения ставки ЦБ РФ немного остыли, но сам факт снижения пока никто не подвергает сомнению.

В Goldman Sachs отмечают вероятное возвращение глобального рынка нефти к дефициту уже в июне текущего года. Отмечается рост автомобильного трафика в крупнейших городах до уровней годовой давности. Особенно это заметно в Германии, КНР и США. Министр энергетики РФ Александр Новак также полагает, что баланс на рынке будет достигнут в июне-июле. В МЭА ждут дефицитного рынка во втором полугодии, что приведет к быстрому улучшению ситуации с запасами и доступными объемами хранилищ. В США по состоянию на 8 мая добыча упала уже на 1,6 млн б/с от рекордных объемов производства, до 11,5 млн б/с. Американские запасы нефти также начали снижаться. На текущей неделе статистика по ним будет выходить с суточной задержкой из-за Дня поминовения в США в понедельник, отмечает аналитик.

Американским инвесторам продолжают поставлять позитивные новости. Снимаются карантинные ограничения, а стимулы предоставляет не только ФРС. В Японии отменили режим ЧС и планируют потратить дополнительно до 100 трлн иен на финансовую помощь компаниям. В общей сложности расходы на поддержание экономики превысят 200 трлн иен. Основные надежды российских инвесторов связаны с восстановлением спроса на нефть и другие товары российского экспорта, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, среди лидеров роста отметились акции "ТГК-1" и "Россетей", а в аутсайдерах - бумаги Polymetal и "Полюса", по которым проходит фиксация прибыли на фоне коррекции золота вниз в район $1700 за унцию.

В США индекс S&P 500 впервые с 5 марта преодолел отметку 3000 пунктов. Инвесторы рассчитывают на ускорение экономической активности с приходом летнего периода, а также на способность компаний сектора здравоохранения разработать вакцину и лекарство против коронавируса. В частности, о начале испытаний вакцины на людях сообщили в компании Novavax. Статистика при этом показала неожиданный рост продаж нового жилья в США в апреле на 0,6% м/м (ожидалось снижение на 21,9%) при увеличении индекса потребительского доверия в мае с 85,7 до 86,6 пункта (ожидалось 88 пунктов).

Нефть Brent находится под давлением сопротивления $37 за баррель, пробой которого спровоцировал бы скачок еще как минимум на $1 выше. В целом на рынке установился краткосрочный боковик с нижней границей $33,7 за баррель, который может быть прерван в четверг после публикации блока важных макроэкономических данных в США и отчета Минэнерго по запасам.

Российские индексы к завершению торгов отступили вниз, что с технической точки зрения можно объяснить осторожностью "быков" у важных сопротивлений. Среда ожидается спокойным на события днем, что наряду с близостью технически важных уровней может создать почву для нисходящей коррекции, тем более что день начнется со статистики о прибыли промышленных компаний Китая за прошлый месяц. Хотя вторая по величине экономика мира уже подает признаки восстановления, ситуация в ней все еще далека от стабильной. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2720-2830 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, нефть Brent подскочила выше $36 за баррель на оптимистичных новостях, после чего импульс локально исчерпался. Министр энергетики РФ Александр Новак накануне заявил, что после вступления в силу новых ограничений ОПЕК+ добыча нефти во всем мире сократилась на 14-15 млн б/с, и спрогнозировал, что к июню или июлю рынок придет в равновесие. Также поддержку глобальным рынкам с начала недели обеспечили более-менее позитивные новости о коронавирусе и макроэкономической ситуации.

Внешние рынки акций во вторник выросли, негативный эффект от американо-китайского обострения конфликта пока ограничен. На азиатские рынки несколько успокаивающе подействовали заверения властей КНР, что гонконгские суды сохранят независимость даже после внедрения на этой территории новых законов, касающихся государственной безопасности. Вашингтон и Пекин продолжают обмениваться заявлениями на повышенных тонах, однако их споры отчасти отошли на второй план, власти КНР пока воздерживаются от ответных шагов в связи с дополнительными торговыми ограничениями США в отношении 33 китайских компаний, отмечает Эйксон.

Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский Hang Seng - 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 1-1,5%) и позитивно открылась после выходных Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,7% и превысил 3000 пунктов) на фоне надежд на экономическое восстановление.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая столичный округ Токио, передает канал NHK.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган. В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций.

На нефтяном рынке цены забуксовали в росте; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $35,5 за баррель (-0,1% и +1,1% в понедельник), июльская цена WTI - $33,66 за баррель (+1,2% к уровню пятницы).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, в Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в мае до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+38,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+20,7%), банка "Приморье" (+10,1%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+9,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+5,3%), "ТГК-1" (+5%, до 0,013274 рубля), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+4,6% и +8,3% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,2%).

Акции "ТГК-1" обновили максимум с начала марта на новостях о размере дивидендов за 2019 год - совет директоров ПАО рекомендовал акционерам утвердить выплаты в объеме 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию.

Подешевели бумаги ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-5,7%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,4%), "Акрона" (-2,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,63 млрд рублей (из них 15,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 13,209 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").