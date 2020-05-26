Рубль вечером продолжает повышаться к доллару и евро благодаря интересу к риску со стороны глобальных инвесторов

Москва. 26 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 70,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 73 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,80 руб./EUR1, подешевев на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,64 копейки - до 74,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и позитивным сигналам с внешних рынков. Спрос на рисковые активы поддерживается решениями властей разных стран о снятии ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и новостями о разработке вакцин против нее.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, в Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, международный аэропорт Гонконга на днях возобновляет прием транзитных рейсов, в европейских странах также отменяется все больше и больше ограничительных мер.

Так, правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса. Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

В свою очередь, как объявил в выходные премьер Испании Педро Санчес, страна откроется для въезда иностранных туристов с июля.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил во вторник в обращении к парламенту, что ЦБ страны готов принять дополнительные меры, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса.

"Банк Японии может расширить программы заимствования, снизить процентные ставки и увеличить объем выкупа биржевых индексных фондов", - отметил он.

Аналогичное заявление сделал глава Народного банка Китая. Банк примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган. По его словам, НБК готов предоставить малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширить систему госгарантий по займам, а также помочь небольшим компаниям с выпуском облигаций.

Инвесторы также позитивно встретили сообщение биотехнологической компании Novavax Inc. о начале первой фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях. Крупный производитель лекарств Merck (NYSE:MRK) & Co. также сообщил, что работает над двумя потенциальными вакцинами и экспериментальным препаратом от коронавируса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, новая торговая неделя на внутреннем валютном рынке, как и предыдущая, началась в позитивном ключе. "В преддверии летнего сезона рынки не реагируют на негатив, а ориентируются только на позитив, ожидая быстрого восстановления мировых экономик после пандемии. Нефть торгуется вблизи уровня $36 за баррель также на ожиданиях скорого восстановления спроса. Рубль на этом фоне укрепился до 70,9 руб./$1 и чувствует себя уверенно. Инфляция вторую неделю стоит на нулевой отметке. На наш взгляд, в такой ситуации ЦБ РФ кардинально менять ставку в июне не будет: снижение ставки, скорее всего, составит 25-50 б.п., что оставит регулятору больше пространства для маневра до конца года", - подчеркнул Хомяков.

"Усиление рубля происходит на фоне ослабления доллара на глобальном рынке. Индекс доллара терял более 0,6%. Спросу на рубль также способствовала нефть, которая поднялась выше $36 за баррель. Также вероятна подготовка инвесторов к очередным размещениям ОФЗ в среду. Ожидания по поводу агрессивного снижения ставки ЦБ РФ немного остыли, но сам факт снижения пока никто не подвергает сомнению. Вместе с рублем укрепляли свои позиции такие сырьевые валюты, как канадский, австралийский и новозеландский доллары, от 0,8% до 1,35%", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Тем временем, как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, ЦБ РФ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров, допускает отсутствие другой составляющей этого спроса - зарубежных поездок.

"Вперед идущие заявления по поводу обменного курса мы не делаем. В целом с точки зрения динамики платежного баланса надо сказать, что, наверное, следует ожидать некоторого восстановления объемов импорта и спроса на валюту со стороны импортеров. Все-таки сейчас в условиях ограничительных мер упал не только экспорт, но и импорт. Вместе с тем, такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом, это международные поездки, наверное, в этом году этой компоненты не будет", - сказал он.

По мнению Банка России, ситуация на валютном рынке стабильная, определяется макроэкономическими факторами, добавил Заботкин. "Если уж при цене нефти, когда мы видели цену нефти $10, курс вел себя сравнительно стабильно, то, наверное, и дальше его колебания будут в рамках того, что мы уже наблюдали", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

"Во вторник в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Заботкин, который с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, сообщил, что ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров вместе с постепенным снятием ограничений и открытием границ. Здесь стоит отметить, что резкое замедление импорта стало одним из ключевых факторов, стабилизировавших рубль в период кризисного падения. Тем не менее, ЦБ ожидает, что один из важных составляющих импорта в виде международных и туристических поездок будет пока показывать слабое восстановление, ограничивая спрос населения на валюту. Кроме того, можно предположить, что открытие границ и восстановление импорта будет сопровождаться дальнейшим усилением аппетита инвесторов к риску, в том числе и на российском рынке, что поддержит и интерес к рублю", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Позитивный импульс на рынке нефти ослаб во вторник вечером, котировки Brent перешли к снижению, WTI - сократили прирост. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшились на 0,48% - до $35,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,78% - до $33,51 за баррель.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рынок начинает балансироваться, поскольку с него ушло около 14-15 млн баррелей в сутки (б/с) нефти с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах, но текущий профицит нефти по-прежнему составляет 7-12 млн баррелей в сутки. Минэнерго рассчитывает, что благодаря росту потребления рынок может сбалансироваться уже в июне-июле.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в мае до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Банк России не раскрывал операции с валютой за 22 мая с расчетами 25 мая, следует из данных на сайте регулятора.

Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни. В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, биржи в этих странах не работали.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

Банк России во вторник, 26 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 770 млрд рублей (при лимите 770 млрд рублей и спросе 791,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,39% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 мая, банки разместили 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 945,9 млрд рублей) в среднем по ставке также 5,39% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 мая на 45,54 копейки, до 71,1408 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,69 копейки, до 77,7854 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 74,24 копейки по отношению к прошлой пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проходили) и составил 71,0026 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 66,22 копейки и составил 70,948 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 136,43 млн, из которых $710,223 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 426,207 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,52 копейки, до 77,7802 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 33,95 копейки и составил 77,7361 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR508,859 млн, из которых EUR179,223 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR329,636 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник перед пиком налоговых выплат мая, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 5,76% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 5,73% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 5,73% годовых.