26 мая 2020 года 19:12
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря сохраняющемуся спросу на рисковые активы
Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения интереса к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 22 мая (в понедельник активность торгов была низкой из-за выходного дня в США и Великобритании) и составила 115,88% от номинала, что соответствует доходности 1,98% годовых (рост на 2,5 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 1,5 базисных пункта и составила 102,69% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,165% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 2 пункта и составил 181,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 76 базисных пунктов - до 142,55% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,255% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 46 базисных пунктов - до 136,57% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисных пункта и составила 3,27% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 28 базисных пунктов - до 114,55% от номинала, что соответствует доходности 2,15% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 26 базисных пунктов, до 110,96% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 1,46% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 113 базисных пунктов - до 134,44% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,315% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 15 базисных пунктов, до 112,91% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,26% годовых).
"Позитивные настроения на рынке российских еврооблигаций сохраняются. В отсутствие новых сообщений относительно торгового противостояния между США и Китаем, а также на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть котировки евробондов РФ демонстрируют новый виток повышения, причем даже самый "длинный" выпуск с погашением в 2047 году приблизился к ценовым уровням начала марта этого года. Наибольшим спросом сейчас пользуются среднесрочные бумаги, хотя и в "длинных" выпусках также присутствует покупка. По итогам сегодняшнего дня снижение доходностей отечественных евробондов составило в среднем 3-5 базисных пунктов, а за неделю процентные ставки упали на 15-20 базисных пунктов. В итоге доходность евробондов РФ с погашением в 2047 году опустилась до 3,3% годовых против 3,24% годовых в начале марта, то есть к настоящему времени более 90% ценового падения, отмечавшегося в марте, уже отыграно; фактически рынок вернулся к докризисным уровням", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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