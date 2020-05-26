BofA снизил прогноз роста ВВП РФ до 4,5% в 2021г на ожиданиях более медленного восстановления мировой экономики

(скорректирован 1-й абзац: рост ВВП не на 4,8%, а на 4,5%; добавлен 3-й абзац)

Bank of America (BofA) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 6,3% до 4,5% после ухудшения оценки перспектив восстановления мировой экономики и в особенности еврозоны, говорится в обзоре инвестбанка.

Прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 5,6%.

"Мы считает, что восстановление экономики России быстрым не будет. Это скорее будет "U"-форма, чем "V"-форма", - пишут аналитики инвестбанка.

Кроме того, в обзоре сообщается, что был понижен прогноз по инфляции в РФ в 2020 году: с 3,1% до 2,9% на конец года.

Прогнозный уровень курса рубля на конец 2020 года составляет 68 руб./$1.

Среди российских компаний, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время, аналитики Bank of America выделили ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) и "Татнефть" (MOEX: TATN).