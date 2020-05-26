Julius Baer повышает прогноз по котировкам нефти на следующие 3 месяца до 40 долл. США за баррель, сообщается в комментарии банка. Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти отошли на второй план. Признаки восстановления спроса и существенного сокращения предложения поддерживают рост котировок.

"Учитывая более позитивный фундаментальный прогноз, мы повышаем наш прогноз по ценам на нефть на следующие 3 месяца до 40 долл. США за баррель. Мы придерживаемся нашей длинной позиции, поскольку рыночные настроения вероятнее всего продолжат поддерживать цены на нефть в ближайшем будущем, однако добавляем стоп-лосс чуть ниже текущих уровней цен на нефть", - отмечает эксперт Julius Baer Норберт Рюкер.

Рынок нефти обрел уверенность гораздо быстрее, чем ожидалось. Остановка производств в Северной Америке и на Ближнем Востоке в сочетании с признаками быстрого восстановления спроса на нефть отодвинули опасения по поводу избытка предложения на рынке на задний план. Рыночные настроения снова восстановились до слегка "бычьих", если судить по спекулятивным фьючерсным позициям по североамериканским контрактам WTI. Как обычно, официальная статистика США позволяет сформировать своевременное представление о состоянии фундаментальных факторов. Учитывая ослабление карантинных мер и широкую приостановку буровых работ, что полностью скажется на объемах производства лишь к концу мая и началу июня, эти данные могут показать падение запасов нефти в будущем, полагает Н. Рюкер.

"Поддержка со стороны рыночных настроений может скоро исчерпать себя, но признаки снижения запасов в ближайшем будущем подкрепят ралли на рынке нефти, - полагает эксперт Julius Baer. - Тем не менее, при котировках выше 35 долл. США за баррель вопрос о распределении долей рынка после коронакризиса оказывается предметом обсуждения гораздо раньше, чем ожидалось. Текущий уровень цен на нефть должен оживить часть сланцевого бизнеса. Отражая улучшение фундаментальных показателей на фоне быстрого восстановления спроса на нефть, а также роста использования дорожного топлива и существенного сокращения поставок, мы повышаем наш трехмесячный прогноз по ценам на нефть до 40 долл. США за баррель. Потенциальная вторая волна пандемии и ее влияние на настроения и экономику остаются ключевым элементом риска и продолжают усиливать неопределенность. Что касается нашей длинной позиции по нефти, мы устанавливаем стоп-лосс на уровне 35 долл. США за баррель".