Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций и ADR МТС до "держать" в связи с ростом котировок

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Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок ADR "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменений - $9,20 за штуку для депозитарных расписок и 363 рубля за штуку для акций.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 9,2 (текущая цена - 9,02), рекомендация - держать;

Прогнозная цена МТС (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 363 (текущая цена - 330,2), рекомендация - держать.