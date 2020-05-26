Китайская экономика должна выйти на докризисный уровень производства к концу 2020 года - Julius Baer

Правительство Китая отказалось от постановки цели по росту ВВП в 2020 году, сосредоточившись вместо этого на стабилизации рынка труда, говорится в комментарии Julius Baer. Проактивная фискальная политика будет являться поддерживающим фактором. Дальнейшее смягчение политики поможет экономике вернуться к росту. Эксперты банка по-прежнему ожидают, что к концу года китайская экономика сможет выйти на докризисный уровень производства.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на первом заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) представил экономические и политические цели на 2020 год. "Как и следовало ожидать, впервые за многие годы правительство Китая отказалось от установки целевого ориентира по темпам роста ВВП на текущий год, учитывая высокую степень внутренней и внешней неопределенности, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - После самого сильного удара по экономике Китая за несколько десятилетий, решение не делать акцент на показателях роста свидетельствует о том, что на этот раз руководство страны не готово добиваться желаемых темпов роста ВВП любой ценой. Вместо этого, правительство сосредоточит усилия на стабилизации рынка труда. Это говорит о том, что власти, вероятно, продолжат постепенное и целенаправленное смягчение денежно-кредитной политики в будущем".

Правительство Китая занимает проактивную позицию в проведении кредитно-денежной политики, повысив целевой показатель дефицита бюджета с 2,8% от ВВП в 2019 году до более 3,6% от ВВП, что соответствует ожиданиям. Квота на целевые облигации местных органов власти (LGSB) была увеличена с 2,15 трлн юаней в 2019 году до 3,75 трлн юаней, кроме того, была введена квота для специальных казначейских облигаций (CGSB) в размере 1 трлн юаней. Все средства, вырученные от выпуска казначейских облигаций, будут переданы местным органам власти и должны будут использоваться для создания рабочих мест и поддержки домохозяйств и предприятий. Более высокая квота для облигаций местных органов власти, вероятно, обеспечит рост инвестиций в инфраструктуру. В центре внимания будут новые инфраструктурные проекты, включая 5G, передачу электроэнергии сверхвысокого напряжения, искусственный интеллект и новые зарядные станции для автомобилей.

Несмотря на это, традиционные инфраструктурные проекты будут оставаться основной движущей силой роста инвестиций, поскольку они, как правило, более капиталоемкие и трудоемкие. Новые инициативы в сфере урбанизации станут еще одним приоритетом, направленным на обновление старых жилых районов. В целом, правительство сохраняет свою "ястребиную" позицию в отношении сектора недвижимости, повторяя, что "дома предназначены для жизни, а не для спекуляций". Тем не менее, это подчеркивает важность "политики для конкретного города", подразумевая, что корректировки на местном уровне, скорее всего, продолжатся, но вряд ли можно ожидать реализации общенациональных мер стимулирования сектора жилья в этом году.

"Что касается денежно-кредитной политики, китайские власти заявили, что их позиция в этой сфере станет более гибкой, - полагает С. Альтерматт. - Правительство хочет значительно нарастить денежную эмиссию и социальное финансирование по сравнению с 2019 годом, а также увеличило целевой показатель по инфляции потребительских цен до 3,5%, предоставив больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики в будущем. Мы можем ожидать дальнейшего сокращения нормативов банковских резервов и процентных ставок, а также рост перекредитования для поддержки реальной экономики. В целом, указанные цели являются достойными и реалистичными, и дальнейшее смягчение политики поможет экономике вернуться в нужное русло. Мы по-прежнему ожидаем, что китайская экономика сможет выйти на докризисный уровень производства к концу 2020 года".