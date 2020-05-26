Мировые рынки акций растут в потоке положительных новостей - "БКС Брокер"

Мировые фондовые рынки с начала недели растут в потоке положительных новостей: начало исследования американской вакцины против коронавируса на пациентах приводит к ожиданиям нахождения действенного препарата против инфекции, что повышает вероятность скорейшего восстановления деловой и потребительской активности в стране, отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По его словам, в итоге глобальный индекс США S&P 500 уже во вторник взлетел выше 3010 пунктов, и теперь до абсолютного исторического максимума ему осталось около 10%. Рынок энергоносителей восстановился после распродаж прошлой недели на фоне обострения конфликта Пекина и Вашингтона. Цены контрактов на марку Brent держатся выше $36 за баррель. Поддержали котировки высказывания главы Минэнерго России Александра Новака о следовании договоренностям ОПЕК+ по сокращению производственной активности стран-экспортеров сырья. Министр ожидает восстановления баланса спроса и предложения уже в июне-июле благодаря росту потребления энергоресурсов на 7-12 млн б/с.

На таком позитивном фоне российский рынок акций демонстрирует устойчивые восходящие тенденции. Индекс МосБиржи торгуется вблизи максимумов начала марта и делает заявку на тестирование рубежа 2800 пунктов. Валютный индекс РТС прибавляет более 2% за счет существенного укрепления рубля. Торги по паре USD/RUB проходят ниже отметки 71 руб./$1. Ожидания по-прежнему сводятся к дальнейшему росту рубля: сначала к 70 руб./$1, а далее и к 68 руб./$1, считает эксперт.

Сильнее рынка во вторник выступает нефтегазовый сектор, прибавляя до 2% по акциям "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). В аутсайдерах - акции потребсектора: "Магнит" (MOEX: MGNT) и X5. Закономерно не пользуются спросом акции золотодобытчиков на фоне снижения привлекательности защитной функции желтого металла, констатирует Зельцер.