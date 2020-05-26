Аналитики ждут роста EBITDA Petropavlovsk по итогам 2019 г в полтора раза, до $206-218 млн

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидают роста EBITDA золотодобывающей компании Petropavlovsk по итогам 2019 года примерно в полтора раза, до $206-218 млн.

Например, аналитики "ВТБ Капитала" ожидают роста EBITDA Petropavlovsk до $206 млн. По их оценке, выручка золотодобытчика выросла на 32%, до $660 млн, чистая прибыль - вдвое - до $50 млн. Денежные затраты (TCC) Petropavlovsk, по мнению "ВТБ Капитала", в 2019 году подросли на 2%, до $801 на унцию, совокупные денежные затраты (AISC) - сократились на 9%, до $1021 на унцию. Чистый долг компании на конец 2019 года "ВТБ Капитал" оценивает в $526 млн.

Аналитики "Атона" оценивают средние TCC Petropavlovsk в 2019 году в $800 на унцию, выручку - в $716 млн (рост на 43% к предыдущему году), EBITDA - в $212 млн, чистый долг на конец года - в $557 млн.

Прогнозы "ВТБ Капитала" и "Атона" подразумевают отношение чистого долга Petropavlovsk к EBITDA на конец 2019 года в 2,6x. "В декабре 2014 компания установила правило, по которому выплата дивидендов начнется при "чистый долг/EBITDA" ниже 2x, - напоминает "Атон". - На конец 2019 это соотношение равнялось 2,6x. Компания отмечает, что с выходом Покровского АГК на полную мощность в 2021 у нее может появиться возможность выплачивать дивиденды".

БКС оценивает выручку Petropavlovsk во втором полугодии 2019 года в $417 млн, EBITDA - в $135 млн и скорректированную чистую прибыль - в $40 млн. Рост выручки по сравнению со вторым полугодием 2018 года на 82% аналитики объясняют повышением объемов реализации золота на 72% (отчасти благодаря запуску автоклава), а увеличение EBITDA на 64% - ростом выручки, который отчасти нивелировало укрепление рубля во втором полугодии 2019 года. Прогнозы БКС за второе полугодие подразумевают рост годовой выручки Petropavlovsk на 44%, до $722 млн, EBITDA $218 млн и скорректированную чистую прибыль $31 млн.

"Мы ожидаем сильных результатов, которые, однако, уже не актуальны", - заключает БКС.

Petropavlovsk, который традиционно раскрывал годовые результаты в марте-апреле, опубликует отчет по МСФО за 2019 год в среду, 27 мая. В этот же день в 10:30 МСК состоится онлайн-конференция с участием топ-менеджеров золотодобытчика.

Petropavlovsk в 2019 году увеличил продажи золота на 39%, до 514 тыс. унций, сообщила ранее компания. Средняя цена реализации Petropavlovsk в 2019 году составила $1346 за унцию, включая отрицательный эффект от хеджа $61.

Прогноз основных финпоказателей Petropavlovsk по МСФО за 2019 год, $ млн:

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 22% является "Южуралзолото", которое контролирует семья Константина Струкова.