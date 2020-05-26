Рубль днем активно растет к доллару и евро благодаря интересу к риску со стороны глобальных инвесторов

Москва. 26 мая. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 70,84 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 81,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,79 руб./EUR1, подешевев на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,99 копейки - до 73,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 мая на 45,54 копейки, до 71,1408 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,69 копейки, до 77,7854 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах. Спрос на рисковые активы поддерживается решениями властей разных стран о снятии ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и новостями о разработке вакцин против нее.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, в Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, международный аэропорт Гонконга на днях возобновляет прием транзитных рейсов, в европейских странах также отменяется все больше и больше ограничительных мер.

Помимо этого, глава Банка Японии Харухико Курода заявил во вторник в обращении к парламенту, что ЦБ страны готов принять дополнительные меры, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса.

"Банк Японии может расширить программы заимствования, снизить процентные ставки и увеличить объем выкупа биржевых индексных фондов", - отметил он.

Аналогичное заявление сделал глава Народного банка Китая. Банк примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган. По его словам, НБК готов предоставить малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширить систему госгарантий по займам, а также помочь небольшим компаниям с выпуском облигаций.

"Во вторник на глобальных рынках наблюдается общее усиление аппетита к риску, выражаемое в том числе в продажах доллара. Индекс доллара к шести основным мировым валютам снижался в середине дня примерно на 0,7%, обновляя минимумы с прошлого четверга. Рубль укреплялся наряду с большинством других валют emerging markets. Укрепление отечественной валюты составляло порядка 0,3%, укрепление валют Турции, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики составляло от совсем незначительной величины до почти 2%. Кроме того, рубль получает поддержку от роста нефтяных котировок. Основная причина позитивных настроений инвесторов на глобальных рынках прежняя - постепенное снятие ограничений и ожидания восстановления мирового экономического роста. Ближе к вечеру рынок будет ожидать данных по США - индекса потребительского доверия в мае и продаж новостроек в апреле", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем временем, как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, ЦБ РФ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров, допускает отсутствие другой составляющей этого спроса - зарубежных поездок.

"Вперед идущие заявления по поводу обменного курса мы не делаем. В целом с точки зрения динамики платежного баланса надо сказать, что, наверное, следует ожидать некоторого восстановления объемов импорта и спроса на валюту со стороны импортеров. Все-таки сейчас в условиях ограничительных мер упал не только экспорт, но и импорт. Вместе с тем, такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом, это международные поездки, наверное, в этом году этой компоненты не будет", - сказал он.

По мнению Банка России, ситуация на валютном рынке стабильная, определяется макроэкономическими факторами, добавил Заботкин. "Если уж при цене нефти, когда мы видели цену нефти $10, курс вел себя сравнительно стабильно, то, наверное, и дальше его колебания будут в рамках того, что мы уже наблюдали", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

"Во вторник в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Заботкин, который с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, сообщил, что ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров вместе с постепенным снятием ограничений и открытием границ. Здесь стоит отметить, что резкое замедление импорта стало одним из ключевых факторов, стабилизировавших рубль в период кризисного падения. Тем не менее, ЦБ ожидает, что один из важных составляющих импорта в виде международных и туристических поездок будет пока показывать слабое восстановление, ограничивая спрос населения на валюту. Кроме того, можно предположить, что открытие границ и восстановление импорта будет сопровождаться дальнейшим усилением аппетита инвесторов к риску, в том числе и на российском рынке, что поддержит и интерес к рублю", - отметил Кравченко.

Цены на нефть растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,63% - до $36,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,5% - до $34,08 за баррель.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рынок начинает балансироваться, поскольку с него ушло около 14-15 млн баррелей в сутки (б/с) нефти с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах, но текущий профицит нефти по-прежнему составляет 7-12 млн баррелей в сутки. Минэнерго рассчитывает, что благодаря росту потребления рынок может сбалансироваться уже в июне-июле.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в мае до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

"Нефтяные котировки растут второй день, сегодня баррель Brent стоит более $36 за баррель. Помимо притока средств глобальных инвесторов в рисковые активы, рост цен на нефть был поддержан заявлениями министра энергетики РФ Новака о ситуации на рынке. Так, накануне вечером он заявил об уходе с рынка нефти 14-15 млн баррелей в сутки, а также о росте спроса в мае на 20% к апрелю, однако профицит в 7-12 млн баррелей в сутки пока сохраняется, ситуацию, по оценке министерства, удастся стабилизировать в июне. В течение дня стоит ожидать движение котировок нефти вслед за прочими высокодоходными активами", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России не раскрывал операции с валютой за 22 мая с расчетами 25 мая, следует из данных на сайте регулятора.

Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни. В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, биржи в этих странах не работали.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

Банк России во вторник, 26 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 770 млрд рублей (при лимите 770 млрд рублей и спросе 791,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,39% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 мая, банки разместили 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 945,9 млрд рублей) в среднем по ставке также 5,39% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник перед пиком налоговых выплат мая, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 5,76% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 5,73% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 5,73% годовых.