Акции ТГК-1 теперь выглядят интереснее, с технической точки зрения - ИК "Велес Капитал"

ИК "Велес Капитал" отмечает, что, с технической точки зрения, бумаги ТГК-1 теперь выглядят гораздо более интересно, говорится в комментарии ИК.

"Из фундаментальных новостей по акциям ТГК-1 можно отметить рекомендацию совета директоров акционерам по выплате дивидендов за 2019 год в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию. Общий объем средств для выплаты дивидендов таким образом может составить 3,995 млрд рублей", - отмечает аналитик ИК Елена Кожухова.

Специалист указывает, что, с технической точки зрения, бумаги ТГК-1 теперь выглядят гораздо более интересно, в том числе со среднесрочной точки зрения. Акции поднялись выше среднесрочного сопротивления 0,012700 руб. (недалеко расположена и средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на неплохие перспективы развития роста вплоть до пика текущего года 0,017100 руб. Положительный сигнал, однако, обращает внимание Елена Кожухова, должен подтвердиться закреплением выше сопротивлений 0,01333 руб., а далее - 0,014000 руб. В краткосрочной перспективе бурный рост может вызвать у инвесторов желание зафиксировать прибыль. О возвращении "медвежьих" настроений будет говорить падение бумаг ниже 0,012500-0,012700 руб., пока же по акциям установился "бычий" тренд.