Основные надежды российских инвесторов связаны с восстановлением спроса на нефть и другие товары российского экспорта - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций продолжает расти. В первой половине вторника индекс Мосбиржи поднимался в моменте до 2796,8 пункта. Позитивный настрой участников торгов обеспечивают очередные новости о продвижении в создании вакцины против COVID-19 и стимулирующих мерах, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Активность была достаточно высокой и ещё до середины дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 40 млрд рублей.

Основные надежды российских инвесторов связаны с восстановлением спроса на нефть и другие товары российского экспорта, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.