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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P500, вероятно, попытается закрепиться выше 3000 пунктов - ИК "Велес Капитал"
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26 мая 2020 года 15:28
Индекс S&P500, вероятно, попытается закрепиться выше 3000 пунктов - ИК "Велес Капитал"
Американские биржи во вторник откроются впервые на этой неделе после продолжительных выходных, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Судя по всему, настрой инвесторов будет оптимистичным, но еще может быть подкорректирован статистикой. Индекс S&P500, вероятно, будет пытаться закрепиться выше психологически важной отметки 3000 пунктов, которую уже преодолели фьючерсные контракты", - пишет она в комментарии компании.
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26 мая 2020 года 19:41
Рубль вечером продолжает повышаться к доллару и евро благодаря интересу к риску со стороны глобальных инвесторов
Москва. 26 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.26 мая 2020 года 19:35
"Бычий" настрой рынка акций РФ сменился к закрытию распродажами из-за слабости нефти, индекс МосБиржи упал к 2750п
Москва. 26 мая. Бычий" настрой российского рынка акций, подогретый подъемом внешних площадок благодаря постепенному снятию карантинных ограничений в мире, к закрытию торгов сменился распродажами из-за неспособности нефти Brent развить дальнейший рост выше $36 за баррель; индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.26 мая 2020 года 19:27
Julius Baer повышает прогноз по котировкам нефти на следующие 3 месяца до 40 долл. США за баррель, сообщается в комментарии банка. Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти отошли на второй план. Признаки восстановления спроса и существенного сокращения предложения поддерживают рост... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:13
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. Средний... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:12
Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения интереса к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.26 мая 2020 года 19:03
BofA снизил прогноз роста ВВП РФ до 4,5% в 2021г на ожиданиях более медленного восстановления мировой экономики
(скорректирован 1-й абзац: рост ВВП не на 4,8%, а на 4,5%; добавлен 3-й абзац) Bank of America (BofA) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 6,3% до 4,5% после ухудшения оценки перспектив восстановления мировой экономики и в особенности еврозоны, говорится в обзоре инвестбанка. Прогноз... читать дальше
.26 мая 2020 года 19:02
(добавлена таблица) Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок ADR "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость этих... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:51
Китайская экономика должна выйти на докризисный уровень производства к концу 2020 года - Julius Baer
Правительство Китая отказалось от постановки цели по росту ВВП в 2020 году, сосредоточившись вместо этого на стабилизации рынка труда, говорится в комментарии Julius Baer. Проактивная фискальная политика будет являться поддерживающим фактором. Дальнейшее смягчение политики поможет экономике... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:45
(расширенная версия) Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). При этом в нем отмечается, что спад в глобальной... читать дальше
.26 мая 2020 года 18:06
Мировые фондовые рынки с начала недели растут в потоке положительных новостей: начало исследования американской вакцины против коронавируса на пациентах приводит к ожиданиям нахождения действенного препарата против инфекции, что повышает вероятность скорейшего восстановления деловой и... читать дальше
.26 мая 2020 года 17:45
Даже после снятия карантинов цены на нефть не вернутся быстро к докризисным уровням - "Открытие Брокер"
Даже после снятия карантинов цены на нефть не вернутся быстро к докризисным уровням, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева полагает, что в среднесрочной перспективе стоимость "чёрного золота" не сможет вернуться к... читать дальше
.26 мая 2020 года 17:25
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидают роста EBITDA золотодобывающей компании Petropavlovsk по итогам 2019 года примерно в полтора раза, до $206-218 млн. Например, аналитики "ВТБ Капитала" ожидают роста EBITDA Petropavlovsk до $206 млн. По их оценке, выручка золотодобытчика выросла на... читать дальше
.26 мая 2020 года 17:03
BofA снизил прогноз роста ВВП РФ до 4,5% в 2021г на ожиданиях более медленного восстановления мировой экономики
ank of America (BofA) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 6,3% до 4,8% после ухудшения оценки перспектив восстановления мировой экономики и в особенности еврозоны, говорится в обзоре инвестбанка. Прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 5,6%. Кроме того, в... читать дальше
.26 мая 2020 года 16:38
ИК "Велес Капитал" отмечает, что, с технической точки зрения, бумаги ТГК-1 теперь выглядят гораздо более интересно, говорится в комментарии ИК. "Из фундаментальных новостей по акциям ТГК-1 можно отметить рекомендацию совета директоров акционерам по выплате дивидендов за 2019 год в размере... читать дальше
.26 мая 2020 года 16:02
Основные надежды российских инвесторов связаны с восстановлением спроса на нефть и другие товары российского экспорта - "Открытие Брокер"
течественный рынок акций продолжает расти. В первой половине вторника индекс Мосбиржи поднимался в моменте до 2796,8 пункта. Позитивный настрой участников торгов обеспечивают очередные новости о продвижении в создании вакцины против COVID-19 и стимулирующих мерах, говорится в комментарии "Открытие... читать дальше
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