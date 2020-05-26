Фондовые рынки ускоряют рост - ИК "Фридом Финанс"

Позитивные факторы вновь перевесили, инвесторы охотно скупают рисковые активы, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Япония закрылась на 10-недельных максимах, европейские площадки прибавляют около 1%, фьючерсы на Америку в плюсе на 2% и более. Нефть пробилась выше $36 за баррель, золото из-за ухода политических рисков откатилось вниз в зону 1720-1730, более чем на 4% ниже абсолютных пиков мая.

Индекс РТС поднялся почти на 2%, преодолев отметку 1240 второй раз за последние две недели. Индекс торгуется около цен 6 марта, где он находился до распада сделки ОПЕК+. По мнению эксперта, перспектива развития ралли выглядит весьма вероятной, и открытие торгов в США может подстегнуть спрос на российские бумаги. Ближайшая цель по РТС - 1260 пунктов.

"Индекс Мосбиржи дорожает не так быстро, реагируя в том числе на укрепление рубля. Тем не менее рынок в часы наибольшего подъема всего 3 пункта недотянул до психологически важного уровня 2800. Сейчас индикатор торгуется на уровнях, на которых он был с 28 февраля по 4 марта. На одной из ближайших двух сессий мы можем увидеть прыжок выше 2850 пунктов". - отмечает В. Емельянов.

Инвесторы продолжают проявлять повышенный интерес к бумагам энергетиков, закладывая в них дивидендные ожидания и рост выручки на фоне холодной весны и перезапуска отопления в жилых домах. В лидерах ТГК-1 (+5,7%), ОГК-2 (+3,5%), Энел (+3,2%). МРСК Центра и Приволжья (+3,1%), Россети (+3%). Среди прочих отраслей неплохо выглядят металлурги: Русал (+3%), НЛМК (+2%). Последний из них проводит третью по счету мощную сессию. Сейчас акции НЛМК на верхних отметках конца февраля. Эксперт ИК ожидает краткосрочную коррекцию до 127 рублей за бумагу, или на 6% вниз.