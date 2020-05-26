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26 мая 2020 года 14:33
Бонды РЕСО-Лизинг-6пбо и 7пбо привлекательны для покупки - "БКС Глобал Маркетс"
Бонды РЕСО-Лизинг-6пбо и 7пбо привлекательны для покупки из-за щедрой премии к кривой ОФЗ при устойчивом кредитном профиле, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Финансовый профиль РЕСО-Лизинга выглядит устойчивым, благодаря комфортной структуре долга, преимущественно короткой дюрации лизингового портфеля, ликвидным объектам залога, а также высокой вероятности поддержки материнской компании. Большинство находящихся в обращении облигаций РЕСО-Лизинг не очень ликвидны. В то же время РЕСО-Лизинг-6пбо (YTM 7.90%) и РЕСО-Лизинг-7пбо (YTM 8,15%) предлагают премию к кривой ОФЗ на уровне около 320 б.п., что, на наш взгляд, слишком щедро, учитывая рейтинги", - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Юрий Голбан. Также эксперт обращает внимание на комфортную прибыльность и структуру долга компании: "В 2019 г. ROEA составила 27%, а ROAA – 7%, показатель Долг/Капитал поднялся до 3.6х. Рост бизнеса был профинансирован за счет увеличения долга – на 73% г/г до RUB 40.3 млрд по итогам 2019 г. В источниках фондирования преобладают облигации с долей 70%, еще 24% – необеспеченные банковские кредиты. График долга достаточно комфортный: максимум платежей приходится на 2021 г. (34%, или RUB 13.7 млрд). По словам менеджмента, у компании есть запас неиспользованных кредитных линий. Кроме того, остается возможность получения кредита от материнской РЕСО-Гарантия в объеме до RUB 10 млрд". Менеджмент прокомментировал текущую ситуацию с бизнесом компании и варианты развития событий. На фоне ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 и существенного падения бизнес-активности продажи в апреле-мае сократились на 50% по сравнению с прошлым годом. Компания оценивает дисциплину лизингополучателей как достаточно высокую: по состоянию на середину мая примерно 10-15% клиентов обратили с просьбой о лизинговых каникулах, а доля просроченных платежей составляла примерно 10%. "Вместе с тем, по оценкам менеджмента, пик неплатежей может прийтись на конец лета-начало осени. Компания провела стресс-тестирование до конца 2020 г.: в пессимистичном сценарии нет нового бизнеса с мая по октябрь с частичным восстановлением к концу года, неплатежи растут до 30-60% от ранее планировавшегося денежного потока. И, хотя вероятность такого варианта развития событий мала, по оценкам менеджмента, даже при таком развитии событий РЕСО-Лизинг сможет обслуживать свои обязательства", - указывает Ю. Голбан. Лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) в прошлом году увеличились на 51% г/г до RUB 44,6 млрд. Вместе с тем, согласно данным Эксперт РА, по объему нового бизнеса в 2019 г. РЕСО-Лизинг находился на 3-м месте. Компания сохраняет фокус на работе с автотранспортом и является одним из лидеров в этом сегменте: по данным Эксперт РА, РЕСО-Лизинг по итогам 2019 г. находился на 2 -м месте по объему лизинга легкового автотранспорта. В совокупности легковые и грузовые автомобили занимают 91% лизингового портфеля. Лизинговый портфель достаточно диверсифицирован как по отраслям, так и по клиентам: средний размер контракта составляет RUB 2,4 млн, а совокупная доля 20 крупнейших клиентов – 5,5% от портфеля, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".
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Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
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