Акции Сургутнефтегаза сохраняют большой потенциал для роста - ГК "ФИНАМ"

Акции Сургутнефтегаза сохраняют большой потенциал для роста при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

"Компания остается одной из самых информационно закрытых на российском фондовом рынке. Полная непрозрачность структуры ее акционерного капитала является главным риском и дисконтирующим фактором при оценке. Однако даже с учетом этих рисков и при самом консервативном подходе бумаги компании можно считать значительно недооцененными. Это может сработать при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении. Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Сургутнефтегаз"". - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев.

Эксперт напоминает, что в прошлом году надежды на изменение корпоративной стратегии "Сургутнефтегаза" подняли стоимость обыкновенных акций выше наших прогнозных значений. В этом году они упали вместе с другими нефтяными активами. "Фактор недооценки компании при этом никуда не делся. Мы продолжаем считать, что любое позитивное корпоративное событие способно значительно поднять рыночную оценку "Сургутнефтегаза"", - указывает А. Калачев.

Стоимость накопленных ликвидных активов "Сургутнефтегаза" вдвое превышает ее текущую рыночную капитализацию. Избыточная "денежная подушка", в основном размещенная на валютные депозиты, фактически не учитывается при оценке, но влияет на финансовый результат из-за изменения курсовых разниц, подчеркивает эксперт "ФИНАМа". Переоценка курсовых разниц "съела" почти всю прибыль 2019 года. Однако этот же фактор из-за падения рубля в начале 2020 года, по мнению аналитика, поможет компании пережить снижение цены и объемов добычи нефти.