Рынок акций РФ утром поднялся в район 2800п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за внешними площадками и нефтью благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19; индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами металлургов и нефтяников - рост индикатора сдерживается укреплением рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2786,79 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1233,75 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 71,17 рубля (-0,49 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6% и +2,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост индекса МосБиржи подкрепляется началом перетока средств с долгового рынка на рынок акций. Доходность ОФЗ снизилась до менее 5% годовых и стала многим просто неинтересна, часть инвесторов могла начать фиксировать прибыль по госбумагам. Если эта версия верна, то приток средств в акции какое-то время будет лишь усиливаться.

Лучше рынка обещают быть акции "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) (+1%, до 22,608 тыс. рублей), отыгрывая удорожание палладия и никеля. Не исключено, что бумаги ГМК могут закрыть дивидендный "гэп" (на уровне 22,952 тыс. рублей - прим ИФ). Нефть Brent демонстрирует очередную попытку закрепиться выше $36 за баррель, что откроет ей дорогу на $40. Но для такого движения нужны информационные поводы, которых нет. Быть может, им станет еще одно снижение квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Не исключено, что после того, как Саудовская Аравия и ряд ближневосточных стран добровольно сократили свою добычу сверх положенных в рамках ОПЕК+ квот, они вынесут предложение о еще одном снижении на ближайшую встречу участников картеля, полагает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, мировые рынки растут, закладываясь на поступательное оживление экономической активности в условиях постепенного ослабления жестких карантинных мер в разных странах и публикации подтверждающих такой сценарий данных. Накануне вышел майский индекс бизнес-климата в Германии от Ifo, выросший до 79,5 пункта, во вторник - индекс потребительской уверенности в Южной Корее, также показавший рост от апрельских минимумов (+6,8 пунктов). Поддержку оказывают и ожидания расширения программ госстимулирования экономики: главы Банка Японии и Народного Банка Китая заявили о готовности предпринять дополнительные шаги по смягчению экономического урона от карантина; в среду свою программу обсудит ЕС.

Нефть Brent закрепляется выше $36 за баррель и явно тяготеет к обновлению максимумов с первой декады марта. На российском рынке акций можно рассчитывать, что индекс МосБиржи попытается уже во вторник-среду выйти в зону 2800-2850 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, риски пока связаны с дальнейшим обострением отношений США и Китая, но они еще не учитывают возможные негативные сценарии. Важным фактором поддержки стали планы Испании отменить карантин для прибывающих иностранцев с 1 июля, отмена режима ЧС в Японии, а также подготовка программы финансово-экономической помощи японским корпорациям почти на 100 трлн иен. В России правительство ввело ограничения на импорт ряда видов топлива до 1 октября. Мера носит явно протекционистский характер, но является позитивной для отечественных нефтяников.

Продолжают поступать новости от фармацевтов. Novavax объявила о переходе к испытаниям вакцины против COVID-19 на людях. Сингапур в третий раз ухудшил оценку ВВП в текущем году и теперь ждет снижения экономики на 4-7% (в I квартале экономика страны упала на 4,7% в годовом выражении).

В России заявляют о том, что добыча нефти снизилась почти до целевых 8,5 млн б/с, что предусмотрено соглашением ОПЕК+. В России также ожидают, что баланс на рынке будет достигнут если не в июне, то в июле, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов, а рубль - укрепиться до 71 руб./$1. У нефти Brent появился шанс преодолеть отметку $37 за баррель и закрепиться в новом диапазоне $36-40 за баррель, считает Кочетков.

В США накануне биржи не работали в связи с Днем Поминовения (Memorial Day), в Великобритании также был выходной - ежегодно последний понедельник мая празднуется Spring Bank Holiday (весенний банковский выходной).

Во вторник в Азии индексы акций выросли (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский Hang Seng - 2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,5-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 1,8%) на фоне надежд на экономическое восстановление.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая столичный округ Токио, передает канал NHK.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган. В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций.

Рынки растут, несмотря на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне намерения Пекина принять новый закон о национальной безопасности Гонконга.

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают подъем на фоне постепенного снятия карантинных ограничений по всему миру; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 25 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $36,34 за баррель (+2,3% и +1,1% в понедельник), июльская цена WTI - $34,42 за баррель (+3,5% к уровню пятницы).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, в Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+26,2%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+14,1% и +11,8% "префы"), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+6,5%, до 0,013464 рубля), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+5,4%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,8%).

Акции "ТГК-1" обновили максимум с начала марта на новостях о размере дивидендов за 2019 год - совет директоров ПАО рекомендовал акционерам утвердить выплаты в объеме 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию.

Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,629 млрд рублей (из них 3,444 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).