Рубль повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря заметно дорожающей нефти

Москва. 26 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,12-71,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,31 руб./$1 (-33,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 77,88 руб./EUR1 (-20 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,51 копейки к уровню закрытия понедельника, до 74,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,37 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,48 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торов благодаря дорожающей нефти. Спрос на рисковые активы также поддерживается решениями властей разных стран о снятии ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и новостями о разработке вакцин против нее.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах отменяется все больше и больше ограничительных мер.

Тем временем, американская фармкомпания Novavax сообщила, что начала клинические испытания вакцины от COVID-19.

Цены на нефть растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 1,75% - до $36,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 3,43% - до $34,39 за баррель.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.