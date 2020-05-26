26 мая 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций во вторнк продолжит расти
Российский рынок акций, выросший в понедельник вслед за нефтяными котировками, во вторник также будет расти. Аналитики рассчитывают, что индекс Мосбиржи при открытии торгов продемонстрирует повышательный "гэп" и попытается уже во вторник-среду выйти в зону 2800-2850 пунктов.
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник уверенно выросли, но не достигли пиков предыдущей недели 2794 и 1243 пункта, на штурм которых могут пойти во вторник. У обозначенных отметок расположены важные среднесрочные сопротивления в виде средних полос Боллинджера недельных графиков, в связи с чем способность удержать их будет особенно важным для "быков" сигналом. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2730-2810 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс благодаря сохранению оптимизма за рубежом, после чего будут ждать открытия американских бирж и сигналов с нефтяных площадок. Условия для "быков" по рисковым активам остаются благоприятными. Во вторник инвесторы также смогут оценить финансовые результаты МТС, банка Санкт-Петербург и Мечела за 1-й квартал".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рост рынка акций в первой половине вторника будет продолжен: американские фьючерсы подрастают на 0,6-0,8%%, нефть снова ушла выше сопротивления 36 долларов за баррель. "Лучше рынка" обещают быть акции "Норильского Никеля", отыгрывая удорожание палладия и никеля, не исключено, что во вторник они закроют дивидендный "гэп"".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом в пределах 0,5-1,2%, в районе 2770-2790 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2820 пунктов. После открытия с существенным повышением мы можем увидеть дальнейшие попытки преодоления уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): " Российский рынок акций, в понедельник показавший фронтальный рост вслед за ростом нефтяных котировок, во вторник также будет расти. Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи при открытии торгов продемонстрирует повышательный "гэп" и попытается уже во вторник-среду выйти в зону 2800-2850 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
26 мая 2020 года 19:41
Москва. 26 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:35
Москва. 26 мая. Бычий" настрой российского рынка акций, подогретый подъемом внешних площадок благодаря постепенному снятию карантинных ограничений в мире, к закрытию торгов сменился распродажами из-за неспособности нефти Brent развить дальнейший рост выше $36 за баррель; индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:27
Julius Baer повышает прогноз по котировкам нефти на следующие 3 месяца до 40 долл. США за баррель, сообщается в комментарии банка. Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти отошли на второй план. Признаки восстановления спроса и существенного сокращения предложения поддерживают рост... читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:13
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).
В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. Средний... читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:12
Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения интереса к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:03
(скорректирован 1-й абзац: рост ВВП не на 4,8%, а на 4,5%; добавлен 3-й абзац)
Bank of America (BofA) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 6,3% до 4,5% после ухудшения оценки перспектив восстановления мировой экономики и в особенности еврозоны, говорится в обзоре инвестбанка.
Прогноз... читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:02
(добавлена таблица)
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок ADR "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Прогнозная стоимость этих... читать дальше
.
26 мая 2020 года 18:51
Правительство Китая отказалось от постановки цели по росту ВВП в 2020 году, сосредоточившись вместо этого на стабилизации рынка труда, говорится в комментарии Julius Baer. Проактивная фискальная политика будет являться поддерживающим фактором. Дальнейшее смягчение политики поможет экономике... читать дальше
.
26 мая 2020 года 18:45
(расширенная версия)
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO).
При этом в нем отмечается, что спад в глобальной... читать дальше
.
26 мая 2020 года 18:06
Мировые фондовые рынки с начала недели растут в потоке положительных новостей: начало исследования американской вакцины против коронавируса на пациентах приводит к ожиданиям нахождения действенного препарата против инфекции, что повышает вероятность скорейшего восстановления деловой и... читать дальше
.
26 мая 2020 года 17:45
Даже после снятия карантинов цены на нефть не вернутся быстро к докризисным уровням, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева полагает, что в среднесрочной перспективе стоимость "чёрного золота" не сможет вернуться к... читать дальше
.
26 мая 2020 года 17:25
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидают роста EBITDA золотодобывающей компании Petropavlovsk по итогам 2019 года примерно в полтора раза, до $206-218 млн.
Например, аналитики "ВТБ Капитала" ожидают роста EBITDA Petropavlovsk до $206 млн. По их оценке, выручка золотодобытчика выросла на... читать дальше
.
26 мая 2020 года 17:03
ank of America (BofA) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 6,3% до 4,8% после ухудшения оценки перспектив восстановления мировой экономики и в особенности еврозоны, говорится в обзоре инвестбанка.
Прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 5,6%.
Кроме того, в... читать дальше
.
26 мая 2020 года 16:38
ИК "Велес Капитал" отмечает, что, с технической точки зрения, бумаги ТГК-1 теперь выглядят гораздо более интересно, говорится в комментарии ИК.
"Из фундаментальных новостей по акциям ТГК-1 можно отметить рекомендацию совета директоров акционерам по выплате дивидендов за 2019 год в размере... читать дальше
.
26 мая 2020 года 16:02
течественный рынок акций продолжает расти. В первой половине вторника индекс Мосбиржи поднимался в моменте до 2796,8 пункта. Позитивный настрой участников торгов обеспечивают очередные новости о продвижении в создании вакцины против COVID-19 и стимулирующих мерах, говорится в комментарии "Открытие... читать дальше
.