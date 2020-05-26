Утренние прогнозы: рынок акций во вторнк продолжит расти

Российский рынок акций, выросший в понедельник вслед за нефтяными котировками, во вторник также будет расти. Аналитики рассчитывают, что индекс Мосбиржи при открытии торгов продемонстрирует повышательный "гэп" и попытается уже во вторник-среду выйти в зону 2800-2850 пунктов.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник уверенно выросли, но не достигли пиков предыдущей недели 2794 и 1243 пункта, на штурм которых могут пойти во вторник. У обозначенных отметок расположены важные среднесрочные сопротивления в виде средних полос Боллинджера недельных графиков, в связи с чем способность удержать их будет особенно важным для "быков" сигналом. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2730-2810 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс благодаря сохранению оптимизма за рубежом, после чего будут ждать открытия американских бирж и сигналов с нефтяных площадок. Условия для "быков" по рисковым активам остаются благоприятными. Во вторник инвесторы также смогут оценить финансовые результаты МТС, банка Санкт-Петербург и Мечела за 1-й квартал".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рост рынка акций в первой половине вторника будет продолжен: американские фьючерсы подрастают на 0,6-0,8%%, нефть снова ушла выше сопротивления 36 долларов за баррель. "Лучше рынка" обещают быть акции "Норильского Никеля", отыгрывая удорожание палладия и никеля, не исключено, что во вторник они закроют дивидендный "гэп"".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом в пределах 0,5-1,2%, в районе 2770-2790 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2820 пунктов. После открытия с существенным повышением мы можем увидеть дальнейшие попытки преодоления уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): " Российский рынок акций, в понедельник показавший фронтальный рост вслед за ростом нефтяных котировок, во вторник также будет расти. Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи при открытии торгов продемонстрирует повышательный "гэп" и попытается уже во вторник-среду выйти в зону 2800-2850 пунктов".