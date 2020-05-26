Индекс Мосбиржи откроется во вторник с приростом в пределах 0,5-1,2% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроется во вторник с приростом в пределах 0,5-1,2%, в районе 2770-2790 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом в пределах 0,5-1,2%, в районе 2770-2790 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2820 пунктов. После открытия с существенным повышением мы можем увидеть дальнейшие попытки преодоления уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине дня останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать одновременная публикация апрельской статистики по продажам новых домов в США и майского значения индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 мск), отмечает В. Манжос.