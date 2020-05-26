Brent подорожала до $36,23 за баррель

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов во вторник на фоне надежд на экономическое восстановление.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:27 мск поднялся на 2,39%. Значение индикатора в ходе торгов достигло максимума с 6 марта, отмечает Trading Economics.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая в столичном округе Токио, передает канал NHK.

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. дорожают на 3,8%, инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. - на 4,4%.

Тем временем, стоимость производителя электроники Sony снижается на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 1,84%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган.

В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций.

Капитализация оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. увеличивается на 3,5% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1,1%.

Нефтяная CNOOC Ltd. прибавляет в цене 1%, оператор связи China Mobile - 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:27 мск прибавил 1,5%.

Индекс потребительской уверенности в Южной Корее в мае поднялся до 77,6 пункта с 70,8 пункта месяцем ранее. В апреле значение индекса упало до минимума с декабря 2008 года на фоне кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 3,1% и 2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:28 мск поднялся на 2,15%.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник представил план создания рабочих мест в стране после пандемии. Программа JobMaker, в частности, включает реформирование системы подготовки кадров.

"Необходимо, чтобы австралийцы были лучше подготовлены к рабочим местам, которые будут создавать компании", - передают его слова СМИ.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto растет на 1,5% и 1% соответственно. Котировки National Australia Bank повышаются на 4,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,9%.

Фондовые рынки АТР растут, несмотря на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне намерения Пекина принять новый закон о национальной безопасности Гонконга.

"Политический риск будет сохраняться некоторое время и усиливать волатильность рынка. Все будет зависеть от того, насколько инвесторы будут к нему равнодушны и будут ли они концентрироваться на улучшении экономических перспектив и возможных выигрышах", - отмечает аналитик JPMorgan Asset Management Керри Крейг, которого цитирует CNBC.

Тем временем, Сингапур в третий раз в этом году ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год. Теперь министерство торговли и промышленности Сингапура ожидает, что экономика в 2020 году снизится на 4-7%, а не на 1-4%, как прогнозировалось ранее. В первом квартале ВВП Сингапура упал на 4,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Цены на нефть растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $36,23 за баррель, что на $0,7 (1,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты выросли в цене на $0,4 (1,1%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,14 (3,43%) - до $34,39 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В пятницу цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

"Импульс к открытию экономик, который мы наблюдаем, очень позитивен для роста спроса", - цитирует Dow Jones аналитика CMC Markets Майкла МаКарти.

Тем временем, данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.